Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в...
Чете се за: 02:27 мин.
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе:...
Чете се за: 04:40 мин.
Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната,...
Чете се за: 02:57 мин.
Локализиран е големият пожар в община Средец
Чете се за: 03:32 мин.
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Чете се за: 01:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.

Руи Мота: Лудогорец мисли само за победа срещу Ференцварош

Наставникът на Лудогорец не изключва възможността да се стигне до дузпи, но се надява това да не се случи.

Руи Мота
Снимка: Startphoto.bg
Лудогорец преследва само победата срещу Ференцварош и не мисли за различни сценарии, включително изпълнението на дузпи, заяви старши треньорът на отбора Руи Мота по време на пресконференция в Унгария.

Двата тима се срещат във вторник от 21:15 българско време в реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Лудогорец и Ференцварош завършиха наравно 0:0 в първата среща на "Хювефарма Арена" в Разград.

"След първия мач имахме възможност да анализираме съперника и да видим какво можем да променим. Надявам се утре да изпълним плана ни. През първото полувреме не играхме така, както ни се искаше, но знаем и защо. Подготвили сме се така, че това да не стане отново. Когато знаеш какво си направил, тогава можеш и да го подобриш", каза той.

Наставникът не изключва възможността да се стигне до дузпи, но се надява това да не се случи.

"Очакваме да продължим напред и сме готови за всякакви сценарии, но не сме дошли с настройка за дузпи. Това е ситуация, която не контролираш, а ние искаме да го правим. Надявам се утре да се представим по-добре. Преследваме само победа срещу добър отбор, който е домакин. Радваме се, че стадионът ще бъде пълен. Това е плюс за всички. За да спечелим, трябва да бъдем по-добри от съперника. Трябва да контролираме това, което можем да контролираме", продължи Мота.

Лудогорец има проблеми с контузии в началото на сезона, а един от отсъстващите е звездата в нападение Квадво Дуа.

"Имаме контузии и трябва да бъдем умни в този мач. Който и да играе като централен нападател, аз вярвам в него. Знам, че ще се справи добре. Още от началото казваме, че искаме да играем в Шампионската лига. Това не е нещо ново. Полагаме много усилия, за да постигнем тази цел и не се отказваме", каза още Мота.

#Руи Мота #Ференцварош #Лудогорец

