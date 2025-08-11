Руи Мота: Лудогорец мисли само за победа срещу Ференцварош

Лудогорец преследва само победата срещу Ференцварош и не мисли за различни сценарии, включително изпълнението на дузпи, заяви старши треньорът на отбора Руи Мота по време на пресконференция в Унгария.

Двата тима се срещат във вторник от 21:15 българско време в реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Лудогорец и Ференцварош завършиха наравно 0:0 в първата среща на "Хювефарма Арена" в Разград.

"След първия мач имахме възможност да анализираме съперника и да видим какво можем да променим. Надявам се утре да изпълним плана ни. През първото полувреме не играхме така, както ни се искаше, но знаем и защо. Подготвили сме се така, че това да не стане отново. Когато знаеш какво си направил, тогава можеш и да го подобриш", каза той.

Наставникът не изключва възможността да се стигне до дузпи, но се надява това да не се случи.

"Очакваме да продължим напред и сме готови за всякакви сценарии, но не сме дошли с настройка за дузпи. Това е ситуация, която не контролираш, а ние искаме да го правим. Надявам се утре да се представим по-добре. Преследваме само победа срещу добър отбор, който е домакин. Радваме се, че стадионът ще бъде пълен. Това е плюс за всички. За да спечелим, трябва да бъдем по-добри от съперника. Трябва да контролираме това, което можем да контролираме", продължи Мота.

Лудогорец има проблеми с контузии в началото на сезона, а един от отсъстващите е звездата в нападение Квадво Дуа.