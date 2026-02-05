БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският национал преминава в турския елитен клуб от Измир под наем до края на сезона с опция за откупуване

Филип Кръстев бе представен като ново попълнение на Гьозтепе
Слушай новината

Българският национал Филип Кръстев беше официално представен като ново попълнение на турския елитен клуб Гьозтепе (Измир), съобщиха от клуба. Полузащитникът ще играе в тима като преотстъпен до края на сезон 2025/26, като в договора е включена и клауза за откупуване.

Роденият в София футболист е собственост на белгийския Ломел Юнайтед, който е част от корпорацията "Сити Футбол Груп“. Именно белгийският клуб преотстъпва Кръстев на Гьозтепе, воден от българския старши треньор Станимир Стоилов.

До този момент през сезона Кръстев защитаваше цветовете на английския Оксфорд Юнайтед в Чемпиъншип, също като преотстъпен. Във второто ниво на английския футбол полузащитникът изигра 17 мача, в които отбеляза един гол и направи една асистенция.

"Постигнато е споразумение с професионалния футболист Филип Кръстев и неговия клуб Ломел СК играчът да бъде отдаден под наем до края на сезон 2025/2026 с опция за откупуване. Добре дошъл в нашето семейство, Филип Кръстев! Пожелаваме ти успешно и незабравимо пътешествие с нашия славен клуб!“, се казва в официалното съобщение на Гьозтепе.

Станимир Стоилов и Филип Кръстев ще работят за втори път заедно, след като имаха успешен период в Левски. В Турция целта пред българския специалист и новия му тим е класиране за участие в европейските клубни турнири.

Следващият мач на Гьозтепе е на 8 февруари (неделя), когато „жълто-червените“ ще гостуват на Коняспор от 16:00 часа.

