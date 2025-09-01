Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Българинът Филип Кръстев ще продължи кариерата си в английския Чемпиъншип в състава на Оксфорд Юнайтед. 23-годишният полузащитник ще играе под наем от белгийския Ломел. През миналия сезон той бе част от нидерландския Цволе, където отново бе под наем.

"Няма по-добро място да играеш футбол от Англия. Много съм щастлив, че успях да осъществя този трансфер. Ще дам всичко от себе си за клуба, за да помогна да се движим напред. Искам да предизвикам себе си до границите на собствените си възможности, а с това и целия отбор. Искам да постигна големи неща с Оксфорд и да спечелим всеки възможен мач. Не искам да поставям граници на това, което можем да постигнем. Моята работа е да бележа и да създавам шансове. Аз съм силен характер. Благодарен съм, че играя футбол и нека видим какво можем да постигнем до края на сезона", каза Кръстев пред официалния сайт на Оксфорд Юнайтед.

Филип Кръстев не попадна в групата на националния отбор на България за световните квалификации с Испания и Грузия тази седмица. Той обаче вече има 24 мача за тима с един гол и три асистенции.

Оксфорд Юнайтед заема 22-ро място в класирането в Чемпиъншип след първите четири кръга от новия сезон.



