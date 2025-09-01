БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Полузащитникът не попадна в групата на националния отбор на България за световните квалификации с Испания и Грузия.

Филип Кръстев
Снимка: www.cdn.oufc.co.uk

Българинът Филип Кръстев ще продължи кариерата си в английския Чемпиъншип в състава на Оксфорд Юнайтед. 23-годишният полузащитник ще играе под наем от белгийския Ломел. През миналия сезон той бе част от нидерландския Цволе, където отново бе под наем.

"Няма по-добро място да играеш футбол от Англия. Много съм щастлив, че успях да осъществя този трансфер. Ще дам всичко от себе си за клуба, за да помогна да се движим напред. Искам да предизвикам себе си до границите на собствените си възможности, а с това и целия отбор. Искам да постигна големи неща с Оксфорд и да спечелим всеки възможен мач. Не искам да поставям граници на това, което можем да постигнем. Моята работа е да бележа и да създавам шансове. Аз съм силен характер. Благодарен съм, че играя футбол и нека видим какво можем да постигнем до края на сезона", каза Кръстев пред официалния сайт на Оксфорд Юнайтед.

Филип Кръстев не попадна в групата на националния отбор на България за световните квалификации с Испания и Грузия тази седмица. Той обаче вече има 24 мача за тима с един гол и три асистенции.

Оксфорд Юнайтед заема 22-ро място в класирането в Чемпиъншип след първите четири кръга от новия сезон.

#ФК Оксфорд Юнайтед #Филип Кръстев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
1
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан" стартира от нулата
3
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан"...
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
4
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Земетресение край Сливен
5
Земетресение край Сливен
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са загинали, ранените са над 2800
6
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са загинали,...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
3
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
4
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
5
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
6
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив

Още от: Български футбол

Димитър Митов: Това са най-тежките и най-хубавите мачове
Димитър Митов: Това са най-тежките и най-хубавите мачове
Георги Миланов: Ще е трудно, но искаме да зарадваме хората Георги Миланов: Ще е трудно, но искаме да зарадваме хората
Чете се за: 01:57 мин.
Илиан Илиев: На много отбори им е било трудно на „Васил Левски“ Илиан Илиев: На много отбори им е било трудно на „Васил Левски“
Чете се за: 02:17 мин.
Наградиха Мартин Петков за №1 на шестия кръг Наградиха Мартин Петков за №1 на шестия кръг
Чете се за: 02:35 мин.
ЦСКА заминава на лагер в Банско без националите си ЦСКА заминава на лагер в Банско без националите си
Чете се за: 01:42 мин.
Футболистите на България и Испания ще бъдат представени с рисунки на деца от ЛАДУ Футболистите на България и Испания ще бъдат представени с рисунки на деца от ЛАДУ
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на предполагаема руска хибридна атака у нас?
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става въпрос за кибератака Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става въпрос за кибератака
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ) Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Частично бедствено положение в Плевенска област заради безводието
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Деца и възрастни са затрупани под развалините": Расте...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Възможна ли е 4-дневната работна седмица у нас?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Репортерът на "По света и у нас" Тереза Кънчева-Василева...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ