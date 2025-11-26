Филип Кръстев вкара първия си гол за Оксфорд и осигури точка за своя тим

Филип Кръстев донесе точка на Оксфорд Юнайтед при гостуването на Норич от 17-ия кръг на английския Чемпиъншип. Родният национал се разписа за крайното 1:1 в петата минута на добавеното време.

Джавон Макама откри резултата за домакините в 29-ата минута, но българският национал се разписа отвъд редовното време за ценната точка.

Мачът се игра пред 25 хиляди зрители на стадион „Кяроу Роуд“. Кръстев беше резерва и се появи на терена в 66-ата минута на мястото на Тейлър Гудръм.

За 24-годишния българин това е първи гол в Англия след преминаването му това лято в Оксфорд Юнайтед от нидерландския Цволе.