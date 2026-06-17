БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Върху разказа "Задача № 18" на Христо Раянов...
Чете се за: 03:22 мин.
Столичните квартали "Захарна фабрика" и...
Чете се за: 01:15 мин.
Повдигнаха обвинение на задържания за палежа на...
Чете се за: 02:57 мин.
НА ЖИВО: Без дебати и с пълно мнозинство депутатите...
Чете се за: 03:02 мин.
"Политико": България се противопоставя на части...
Чете се за: 00:57 мин.
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани...
Чете се за: 06:30 мин.
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по БЕЛ за...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Финалът в НБА между Ню Йорк Никс и Сан Антонио Спърс е най-гледаният от 1998 година насам

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази
Финалът в НБА между Ню Йорк Никс и Сан Антонио Спърс е най-гледаният от 1998 година насам
Слушай новината

Със средно 20.6 милиона гледания, според компанията Nielsen, финалната серия в Националната баскетболна асоциация (НБА) този месец между Ню Йорк Никс и Сан Антонио Спърс стана най-гледаният финал от 1998 година насам.

Победата на Никс с 94:90 в петия мач, с която тимът грабна титлата, привлече средно 24.5 милиона зрители по ESPN и ABC - най-много в пети мач от 1998-а насам. В серията от 1998 година, в която Майкъл Джордан и Булс спечелиха шестия си шампионски трофей, побеждавайки Юта Джаз, беше гледана от средно 29.04 милиона зрители в шест двубоя.

Аудиторията на петия мач достигна пик от 33 милиона паунда, след като най-полезния играч на финалите Джейлън Брънсън (45 точки) и Никс наваксаха изоставане от 10 точки в четвъртата четвърт.

Откакто ABC и ESPN започнаха да излъчват финалните серии в НБА през 2003 година, тазгодишните рейтинги бяха най-високи и отбелязаха едва третия път от 1999-а насам, в който финалите имаха средно поне 20 милиона зрители.

За сравнение, миналогодишният финал между Оклахома Сити Тъндър и Индиана Пейсърс, спечелен от Тъндър, събра средно 10.31 милиона зрители за седем мача

#Плейофи на НБА 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по БЕЛ за седмокласниците
2
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по БЕЛ за седмокласниците
Една жертва и петима ранени след тежка катастрофа между Якоруда и Велинград
3
Една жертва и петима ранени след тежка катастрофа между Якоруда и...
Популярен тиктокър беше задържан на АМ „Тракия“ след положителен тест за наркотици
4
Популярен тиктокър беше задържан на АМ „Тракия“ след...
Григор Димитров започна сезона на трева с победа
5
Григор Димитров започна сезона на трева с победа
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
6
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
4
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе"
5
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
6
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан

Още от: НБА

Еуфория и безредици в Ню Йорк след титла на Никс в НБА
Еуфория и безредици в Ню Йорк след титла на Никс в НБА
Титлата на Ню Йорк Никс породи безредици в "Голямата ябълка" Титлата на Ню Йорк Никс породи безредици в "Голямата ябълка"
Чете се за: 01:52 мин.
Виктор Уембаняма: Това е най-големият урок в живота ми Виктор Уембаняма: Това е най-големият урок в живота ми
Чете се за: 03:10 мин.
Джейлън Брънсън след триумфа в НБА: Това е всичко, за което сме си мечтали някога, затова дойдох в Ню Йорк Джейлън Брънсън след триумфа в НБА: Това е всичко, за което сме си мечтали някога, затова дойдох в Ню Йорк
Чете се за: 02:25 мин.
Баскетболистът Джеймс Хардън е арестуван за незаконно притежание на оръжие Баскетболистът Джеймс Хардън е арестуван за незаконно притежание на оръжие
Чете се за: 02:12 мин.
Ню Йорк Никс ликува с трофея в НБА (ГАЛЕРИЯ) Ню Йорк Никс ликува с трофея в НБА (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Върху разказа "Задача № 18" на Христо Раянов писаха преразказ седмокласниците, разказаха ученици
Върху разказа "Задача № 18" на Христо Раянов писаха...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на задържания за палежа на българските дипломатически автомобили в Скопие Повдигнаха обвинение на задържания за палежа на българските дипломатически автомобили в Скопие
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Напредъкът на Северна Македония за еврочленство: ЕП гласува текста на доклада Напредъкът на Северна Македония за еврочленство: ЕП гласува текста на доклада
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Прокурорската колегия на ВСС избра Мариан Маринов за и.ф. директор на Националната следствена служба Прокурорската колегия на ВСС избра Мариан Маринов за и.ф. директор на Националната следствена служба
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев: Целта ни е да сложим край на безобразните...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
НА ЖИВО: Без дебати и с пълно мнозинство депутатите замразиха...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Столичните квартали "Захарна фабрика" и...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ