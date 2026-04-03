Финалът за Купата на България ще бъде на 20 май

Финалът за купата на България ще се проведе на 20 май от 19:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" в София, съобщават от Българския футболен съюз в петък.

Полуфиналните двубои ще се изиграят през април, като отново са на разменено домакинство. На 21 април от 19:00 часа носителят на трофея Лудогорец приема ЦСКА в повторение на финала от миналия сезон, а реваншът е в София на 29 април от 19:00 часа.

На 22 април от 19:00 часа Арда Кърджали е домакин на Локомотив Пловдив. Втората среща между двата отбора е насрочена за 30 април от 19:00 часа.