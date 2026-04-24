Мартин Петров: Нека да напълним стадиона в Бургас и направим невероятно шоу

Бившият футболен национал Мартин Петров гарантира невероятно шоу в благотворителния футболен мач "Мач на надеждата".

Срещата ще се състои на 6 юни на стадион "Лазур" в Бургас и ще бъде излъчена пряко по БНТ 3.

"Стилиян Петров за пореден път организира благотворителен мач - мач на надеждата. Той ще се състои на 6 юни в Бургас. Каузата е да съберем средства за хора, нуждаещи се от помощ, които се сблъскват с онкологични заболявания. Сред тях са Петър Хубчев и Любослав Пенев, на които също ще се опитам да помогнем. Очакваме ви на 6 юни в Бургас, за да създадем невероятно шоу, както стана и в първия мач. Да напълним стадиона и да покажем подкрепа на тези хора. Нека покажем, че сме хора. Очакваме ви, за да направим невероятно шоу. Довиждане и до скоро. Чао", казва той във видеообръщение.