БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Самолет от Израел кацна на летище София заради заплаха по...
Чете се за: 02:15 мин.
Самолет от Лондон е кацнал аварийно на летище...
Чете се за: 01:00 мин.
Трети корабен контейнер приближава брега край Синеморец
Чете се за: 00:15 мин.
Управителят на БНБ: Инфлационният натиск за България е...
Чете се за: 04:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Финландия готви бойкот на световното първенство по хокей заради Русия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Хокейната федерация на Финландия търси начини да попречи на руския национален отбор да участва в турнира.

Национален отбор по хокей на лед на Финландия
Снимка: БТА
Слушай новината

Хокейната федерация на Финландия реагира на решението на Спортния арбитражен съд (CAS) да допусне Русия до международните състезания. Националната централа обяви, че вече търси начини да попречи на руския национален отбор да участва в турнирите.

„В момента работим за обединяването на възможно най-много държави, за да заявим пред Международната федерация по хокей на лед (IIHF), че при настоящите обстоятелства никоя от нас няма да играе срещу Русия. Подобна позиция има много по-голяма тежест, отколкото ако излезем с такова решение самостоятелно“, се казва в изявление на президента на Финландската хокейна федерация Хейки Хиетанен.

По-рано CAS постанови, че руските хокеисти трябва да бъдат допуснати до международните турнири през сезон 2026/2027.

Междувременно от Германската хокейна федерация обявиха, че страната обмисля възможността да се откаже от домакинството на световното първенство през 2027 г. заради евентуалното завръщане на руския национален отбор.

#Световно първенство по хокей на лед

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Йотова и Вълчев печелят балотажа в област Монтана с близо 73%
1
Йотова и Вълчев печелят балотажа в област Монтана с близо 73%
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване
2
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване
Утре ще бъде неучебен ден във Варна
3
Утре ще бъде неучебен ден във Варна
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Световни лидери поздравиха Илияна Йотова за изборната победа
5
Световни лидери поздравиха Илияна Йотова за изборната победа
Корабен контейнер с коледна украса изплува край Царево, обезопасен е
6
Корабен контейнер с коледна украса изплува край Царево, обезопасен е

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Зимни

Българите не прескочиха репешажите на Световната купа по шорттрек
Българите не прескочиха репешажите на Световната купа по шорттрек
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя документален филм за олимпийската медалистка Лора Христова „С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя документален филм за олимпийската медалистка Лора Христова
14899
Чете се за: 02:00 мин.
Спортният арбитражен съд разреши завръщането на Русия в международния хокей Спортният арбитражен съд разреши завръщането на Русия в международния хокей
Чете се за: 01:55 мин.
Минесота надделя над Ванкувър в НХЛ Минесота надделя над Ванкувър в НХЛ
Чете се за: 02:20 мин.
Без репешажи за българските състезатели на Световната купа по шорттрек във Ванкувър Без репешажи за българските състезатели на Световната купа по шорттрек във Ванкувър
Чете се за: 00:47 мин.
Лукас Пинейро Бротен започна сезона с победа в Зьолден Лукас Пинейро Бротен започна сезона с победа в Зьолден
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Самолет от Израел кацна на летище София заради заплаха по имейл
Самолет от Израел кацна на летище София заради заплаха по имейл
Чете се за: 02:15 мин.
Регионални
Заподозреният за убийството на куче в кв. „Кръстова вада“ ще бъде задържан, съобщи вътрешният министър Заподозреният за убийството на куче в кв. „Кръстова вада“ ще бъде задържан, съобщи вътрешният министър
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Дефицитът в бюджета рязко скочи до 4% през октомври Дефицитът в бюджета рязко скочи до 4% през октомври
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Цените продължават да растат: Инфлацията вече е 6,1% Цените продължават да растат: Инфлацията вече е 6,1%
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Трети корабен контейнер приближава брега край Синеморец
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Самолет от Лондон е кацнал аварийно на летище Варшава-Модлин в...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Детето ми е под земята, а той ще седи вкъщи на дивана":...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Заради високите цени на тока: ГЕРБ-СДС искат 100% компенсации за...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ