Финландия готви бойкот на световното първенство по хокей заради Русия

Хокейната федерация на Финландия реагира на решението на Спортния арбитражен съд (CAS) да допусне Русия до международните състезания. Националната централа обяви, че вече търси начини да попречи на руския национален отбор да участва в турнирите.

„В момента работим за обединяването на възможно най-много държави, за да заявим пред Международната федерация по хокей на лед (IIHF), че при настоящите обстоятелства никоя от нас няма да играе срещу Русия. Подобна позиция има много по-голяма тежест, отколкото ако излезем с такова решение самостоятелно“, се казва в изявление на президента на Финландската хокейна федерация Хейки Хиетанен.

По-рано CAS постанови, че руските хокеисти трябва да бъдат допуснати до международните турнири през сезон 2026/2027.

Междувременно от Германската хокейна федерация обявиха, че страната обмисля възможността да се откаже от домакинството на световното първенство през 2027 г. заради евентуалното завръщане на руския национален отбор.