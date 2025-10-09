БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Финландия записа важни три точки по пътя към Мондиал 2026

Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Скандинавците реализираха пълен обрат срещу Литва.

Национален отбор на Финландия по футбол
Снимка: БТА
Националният отбор на Финландия победи Литва с 2:1 в световна квалификация, играна в Хелзинки. Домакините направиха пълен обрат срещу съперника си, след като на почивката изоставаха в резултата с 0:1, като за литовците точен бе Пиюс Ширвис.

Това бе трети гол за крайния защитник за Литва, като първите два бяха при победата над България с 2:0 в София в европейска квалификация, като селекционер на родния тим тогава бе Младен Кърстаич.

Финландия направи пълен обрат след почивката в рамките на седем минути, като първо Бенямин Калман изравни, а в 55-ата минута Адам Мархиев оформи крайното 2:1.

Така скандинавците са на трето място в Група G, но с равни точки с лидерите Нидерландия и Полша, които имат мач по-малко. Последният мач на финландците в групата е срещу Малта и отборът може да се надява на класиране на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада следващото лято.

#Световно първенство по футбол 2026 г. #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Национален отбор на Финландия по футбол #Национален отбор на Литва по футбол

