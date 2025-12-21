БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Фиорентина постигна първа победа в Серия А над десетима от Удинезе

Милен Костов от Милен Костов
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Първи шампионатен успех за "виолетовите" през сезона.

Фиорентина
Снимка: БГНЕС
Фиорентина победи Удинезе с 5:1 в мач от 16-ия кръг на Серия А. "Виолетовите" постигнаха първи шампионатен успех през сезона.

Гостите останаха с човек по-малко още в 8-ата минута. Вратарят Мадукс Окойе получи директен червен картон, след като напусна наказателното си поле и фаулира Мойзе Кийн.

В 20-ата минута домакините пропуснаха да открият резултата, след като Алберт Гудмундсон стреля в дясната греда. Минута по-късно "виолетовите" откриха резултата с шут по земя извън наказателното поле на Роландо Мандрагора.

В края на първото полувреме на стадион "Артемио Франки" във Флоренция възпитаниците на Паоло Ваноли удвоиха преднината си. Алберт Гудмундсон също бе точен с изстрел извън пеналтерията.

Домакините продължиха да трупат аванс с нов гол в добавеното време. Шер Ндур засече с глава центриране от десния фланг на Николо Фаджоли.

След почивката "виолетовите" продължиха да бележат. Фабиано Паризи стреля в десния страничен стълб, а Мойзе Кийн също записа името си сред голмайсторите при добавката.

Въпреки числения си пасив гостите стигнаха до почетен гол в 66-ата минута. Умар Соле намали пасива на тима си с фалцов удар извън пеналтерията в далечния ъгъл.

В ответната атака обаче Мойзе Кийн удвои головата си сметка. Италианецът проби в наказателното поле и стреля в близкия ъгъл.

Фиорентина остава на последното 20-о място в класирането с актив от 9 точки. Удинезе се смъкна до 11-ата позиция в подреждането с 21 пункта.

# Серия А #Удинезе #Фиорентина

