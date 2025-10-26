Фиорентина се добра до точката в Дербито на Апенините

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Въпреки показаната борбеност, "Ла Виола" остава в зоната на изпадащите без нито една победа в Серия А.

Мойс Кен
Снимка: БТА
Слушай новината

Фиорентина и Болоня завършиха 2:2 в Дербито на Апенините, което украси 8-ия кръг на италианската Серия А. "Ла Виола" обаче остава на 18-ото място, без победа от началото на сезона и само с 4 точки. "Червено-сините" са на петата позиция с 14 пункта и на 4 от лидерите Наполи и Рома.

И двата отбора влязоха в двубоя след успешно представяне в европейските клубни турнири, но Болоня беше без старши треньора си Винченцо Италиано, който беше приет в болница заради пневмония.

В 25-ата минута лошо изчистване от ъглов удар дойде на главата на Пабло Мари, топката се отклони към Сантяго Кастро, който изпълни зрелищно воле в далечния горен ъгъл от 12 метра. Това беше първият му гол в Серия А извън стадион "Дал'Ара" от януари насам. Фиорентина имаше добър шанс да изравни малко по-късно, но изстрелът на Лука Раниери не намери мрежата.

В 52-ата минута "Рособлу" удвои преднината си, след като Емил Холм проби от дясно и върна топката в наказателното поле и там от шест метра с върха на обувката си Николо Камбиаги я прати в мрежата.

Малко след като мина час игра Тийс Далинга вкара трети гол за гостите, който обаче беше отменен заради засада на Рикардо Орсолини.

След този момент домакините се вдигнаха и в 73-ата минута Люис Фъргюсън спря центриране на Додо от дясно с ръка. Алберт Гудмундсон намали от дузпа, а след още 10 минути Емил Холм от гостите беше изгонен с втори жълт картон заради препъване.

Добавеното време на мача беше щастливо за "виолетовите", когато те получиха втора дузпа, този път заради игра с ръка на Федерико Бернардески и Мойс Кен я вкара за 2:2.

В 99-ата минута Додо пропусна от три метра на празна врата, след като вратарят Лукаш Скорупски се размина с центрирането и така Фиорентина изпусна златен шанс да постигне първата си победа за сезона.

