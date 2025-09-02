БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

Фланелката на Александър Николов се продава на благотворителен търг

Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Средствата ще бъдат дарени в подкрепа на дейността на заслесяване и защита на българската природа.

Александър Николов
Снимка: БФ Волейбол
Слушай новината

Фланелка на звездата на националния отбор по волейбол Александър Николов с негов автограф беше пусната на благотворителен търг. Тениската е с номер 23 и с името на играча на гърба. Средствата от продажбата ѝ ще бъдат дарени на "Гората.бг" в подкрепа на дейността ѝ за залесяване и защита на българската природа.

Желаещите могат да се включат в наддаването до 21:30 часа на 3 септември. За целта те трябва дадат своето предложение в коментар под публикацията в страницата на "Героите на бъдещето" във фейсбук.

След края на търга е необходимо победителят да преведе сумата директно на Гората.бг и след потвърждение ще получи тениската.

"Това е втората част от подкрепата към Гората.бг. В събота близо 50 души от осем фирми играха в благотворителния турнир по плажен волейбол и заедно осигурихме 2000 лева за фондацията. Благодаря на Българската федерация по волейбол за предоставената тениска и на Алекс Николов за автографа. Успех на националния отбор на предстоящото световно първенство", заяви основателят на "Героите на бъдещето" Божидар Къртунов.




# Александър Николов

