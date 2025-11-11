БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Флорида пречупи Вегас в НХЛ

Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Брад Маршанд се отличи с гол и асистенция за успеха.

Флорида пречупи Вегас в НХЛ
Защитаващият титлата си Флорида спечели гостуването си на Вегас с 3:2 в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига.

Брад Маршанд се отличи с гол и асистенция за успеха, а Йеспер Боквист и Сам Райнхарт също се разписаха, а вратарят Сергей Бобровски направи 30 спасявания за успеха.

Томаш Хертл и Иван Барбашев вкараха за домакините, които изоставаха с 0:2 до средата на втория период и не успяха да наваксат.

Матю Барзал реализира в 1:17 минута на продължението и донесе победата на Ню Йорк Айлъндърс над домакина Ню Джърси с 3:2. Кайл Палмиери и Бо Хорват завършиха с по попадение и асистенция, а Иля Сорокин парира 33 удара за тима, който спечели първите две от серията от общо седем предстоящи гостувания.

Шимон Немец изравни за Джърси 5 секунди преди края и вкара мача в продължение, а с точката отборът излезе еднолично начело в Източната конференция с 23. Тимо Майер допринесе с гол и асистенция, а Йеспер Брат даде две асистенции, но тимът допусна първа домакинска загуба за сезона след серия от седем поредни победи.

Конър МакДейвид се разписа два пъти и помогна на Едмънтън да спечели срещу гостуващия Кълъбмъс с 5:4 след продължение. Джак Рословик донесе победата с точен изстрел в 56-ата секунда на допълнителното време.

Кълъмбъс пропиля аванс от 4:2 и допусна четвърта последователна загуба.

Артьоми Панарин отбеляза два гола, а Ню Йорк Рейнджърс надделя с 6:3 над гостуващия Нешвил и прекъсна най-лошата серия в клубната си история от седем поредни загуби като домакин на старт на сезон. Алекси Лафрениер добави гол и две асистенции, Владислав Гавриков завърши с попадение и асистенция, а Иля Сорокин парира 27 изстрела.

Новобранецът Матю Ууд вкара три пъти за гостите и записа първи хеттрик в кариерата си в лигата, но Нешвил допусна трето последователно поражение и осмо в последните си десет мача.

