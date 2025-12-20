Флорида с героичен обрат срещу Каролина в НХЛ

Сам Райнхарт и Евън Родригес вкараха дузпи, а Сергей Бобровски направи три спасявания от четири удара за победата на домакините Флорида Пантърс срещу Каролина Хърикейн с 4:3 в среща от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада.

Флорида изоставаше с 0:3 по-малко от десет минути преди края и губеше с 1:3 преди финалните три минути. Брад Маршан направи резултата 1:3 с 20-ия си гол за сезона, Сам Бенет увеличи резултата до 2:3, а Райнхарт изравни само 52 секунди преди края. Маршан продължи впечатляващата си серия с 13-ия си пореден сезон с 20 попадения.

Себастиан Ахо отбеляза два пъти, а Джордан Стаал добави една шайба за Хърикейнс, с по две асистенции са Сет Джарвис и Андрей Свечников, а отборът прекъсна серията си от пет поредни победи.

Брент Бърнс и Мартин Нечас отбелязаха голове през първия период, а Паркър Кели вкара победната шайба за успеха на Колорадо над Уинипег с 3:2 в Денвър.

Скот Уеджууд направи 20 спасявания, а Джош Менсън добави две асистенции за Аваланш, които спечелиха 12 поредни домакински мача - втората най-дълга серия в историята на клуба. Колорадо има 14 победи и 2 загуби у дома този сезон и 20-1-4 в последните си 25 двубоя.

Морган Барън и Марк Шайфел реализираха голове, а Конър Хелебък отрази 23 удара за Джетс, които загубиха шест от последните си седем срещи.

Оскар Бек и Руп Хинц отбелязаха в първите пет минути от първия период, в който Далас вкара четири гола, за да стигне до убедителна победа над Анахайм с 8:3.

Кийфър Шърууд регистрира третия си хеттрик в кариерата, а Ванкувър надделя с 4:1 над Ню Йорк Айлъндърс в друга среща от тази нощ.

Стефан Ноесен отбеляза победния гол в 4:20 минута на третия период, а Джейкъб Маркстрьом направи 32 спасявания за победата на Ню Джърси над Юта Мамут с 2:1 в Солт Лейк Сити.