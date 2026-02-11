БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт...
Чете се за: 02:22 мин.
Президентът наложи вето върху промените в Изборния...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Фон дер Лайен: Бариерите вътре в Европа вредят повече от чуждите мита

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
#Европа
Запази

ЕК ще представи следващия месец общи правила за бизнеса

Европейска комисия - Брюксел
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща бързи и конкретни стъпки за укрепване на конкурентоспособността на Европа и намаляване на пречките и бюрокрацията за европейския бизнес. На среща с бизнеса в белгийския град Антверпен тя обеща ЕК да приеме правила, които да се прилагат в целия ЕС и да улеснят компаниите да работят във всяка една държава членка. В момента всяка страна има свои национални правила за започване на бизнес и развитието му.

Европа твърде често сама се прострелва в крака, смята Фон дер Лайен. Тя даде за пример правила, според които в Белгия един камион може да се движи по белгийските пътища, ако тежи до 44 тона, докато във Франция той трябва да тежи 40 тона. Инициативата, която Европейската комисия ще представи следващия месец за създаването на общи правила за бизнеса, ще се нарича EU Inc.

Фон дер Лайен обещава също, че ЕС ще се съсредоточи върху стимулирането на достъпна, зелена енергия и нисковъглеродни европейски продукти.

Утре лидерите от ЕС се събират на извънредна среща на върха в замъка Алден Бизен в белгийската провинция Лимбург, на която ще обсъждат въпросите, свързани с европейската конкурентоспособност и опростяването на правилата за бизнеса.

Преди срещата Италия, Германия и Белгия излязоха със съвместно изявление с призив за подкрепа на бизнеса, привличане на инвестиции и завършване на единния пазар на ЕС. Те също призовават за по-голямо опростяване на правилата в Съюза и преглед на механизма за търговия с емисии и въглеродни кредити.

Френският президент Еманюел Макрон предлага в определени случаи на европейските компании осигуряват предимства. Той смята, че ЕС трябва да реши за вземането на съвместен дълг за стимулиране на инвестициите в Европа.

#Урсула фон дер Лайен #развитие #ЕК #правила #бизнес

Последвайте ни

ТОП 24

Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на "Околчица"
1
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на...
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят "Петрохан" - очакванията на хората
2
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Мистерията "Петрохан" - коментар на политиците за случилото се
4
Мистерията "Петрохан" - коментар на политиците за...
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от "Петрохан" са влизали въоръжени в екоминистерството
5
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти на трагедията
6
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: #Европа

Отново сблъсъци в Минесота - имиграционните служби простреляха 37-годишен мъж
Отново сблъсъци в Минесота - имиграционните служби простреляха 37-годишен мъж
Латвийски евродепутат Иварс Иябс: Уроците от Украйна и индустриалното Бъдеще на ЕС Латвийски евродепутат Иварс Иябс: Уроците от Украйна и индустриалното Бъдеще на ЕС
Чете се за: 12:50 мин.
Генерал Рихо Терас пред БНТ: Военната мощ на Европа и „Шизофренията“ на ЕС Генерал Рихо Терас пред БНТ: Военната мощ на Европа и „Шизофренията“ на ЕС
Чете се за: 06:52 мин.
Тесалия и остров Евбея са най-засегнатите региони в Гърция от циклоните този месец Тесалия и остров Евбея са най-засегнатите региони в Гърция от циклоните този месец
Чете се за: 01:37 мин.
Проф. Христова: Премиерът направи много силен, стратегически ход Проф. Христова: Премиерът направи много силен, стратегически ход
Чете се за: 00:29 мин.
Как Европа помага да съхраним Атанасовското езеро Как Европа помага да съхраним Атанасовското езеро
Чете се за: 00:20 мин.

Водещи новини

Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км...
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР (СНИМКИ) Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР (СНИМКИ)
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
На косъм от трагедия: Микробус се вряза в бензиностанция в Хасково
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Трагедия в Канада: 9 загинали и 25 ранени при две стрелби
Чете се за: 03:02 мин.
По света
ЕК предлага нови мерки за противодействие на заплахата от дронове
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Две бъбречни трансплантации са извършени тази нощ в УМБАЛ...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ