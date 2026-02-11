Фон дер Лайен: Бариерите вътре в Европа вредят повече от чуждите мита

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща бързи и конкретни стъпки за укрепване на конкурентоспособността на Европа и намаляване на пречките и бюрокрацията за европейския бизнес. На среща с бизнеса в белгийския град Антверпен тя обеща ЕК да приеме правила, които да се прилагат в целия ЕС и да улеснят компаниите да работят във всяка една държава членка. В момента всяка страна има свои национални правила за започване на бизнес и развитието му.

Европа твърде често сама се прострелва в крака, смята Фон дер Лайен. Тя даде за пример правила, според които в Белгия един камион може да се движи по белгийските пътища, ако тежи до 44 тона, докато във Франция той трябва да тежи 40 тона. Инициативата, която Европейската комисия ще представи следващия месец за създаването на общи правила за бизнеса, ще се нарича EU Inc.

Фон дер Лайен обещава също, че ЕС ще се съсредоточи върху стимулирането на достъпна, зелена енергия и нисковъглеродни европейски продукти.

Утре лидерите от ЕС се събират на извънредна среща на върха в замъка Алден Бизен в белгийската провинция Лимбург, на която ще обсъждат въпросите, свързани с европейската конкурентоспособност и опростяването на правилата за бизнеса.

Преди срещата Италия, Германия и Белгия излязоха със съвместно изявление с призив за подкрепа на бизнеса, привличане на инвестиции и завършване на единния пазар на ЕС. Те също призовават за по-голямо опростяване на правилата в Съюза и преглед на механизма за търговия с емисии и въглеродни кредити.

Френският президент Еманюел Макрон предлага в определени случаи на европейските компании осигуряват предимства. Той смята, че ЕС трябва да реши за вземането на съвместен дълг за стимулиране на инвестициите в Европа.