Фрайбург оглави Бундеслигата след рекордна победа

Борусия Дортмунд продължава без грешка в Бундеслигата, след като записа трета поредна победа от началото на сезона. Тимът се наложи с 3:0 у дома над новака Падерборн, а Фабио Силва даде ранна преднина на домакините, преди Феликс Нмеча да се разпише два пъти в самия край.

Фрайбург също продължава с перфектен актив и остава начело на класирането благодарение на по-добрата си голова разлика. Тимът разгроми с 5:0 последния Борусия Мьонхенгладбах и записа рекордна за клуба шеста победа в шест мача във всички турнири от началото на сезона. Гладбах все още няма спечелена точка, а натискът върху треньора Ойген Полански продължава да се засилва.

Аугсбург пропусна възможността да се изравни по точки с Фрайбург и Дортмунд, след като допусна късно изравняване за 2:2 срещу Байер Леверкузен. Влезлият като резерва Патрик Шик донесе точката на шампионите с попадение в края.

Хофенхайм стигна до първата си победа за сезона благодарение на два гола на Адам Хложек при успеха с 2:1 над Щутгарт. Първи три точки в кампанията записа и Айнтрахт Франкфурт, който спечели с 3:1 гостуването си на съседите от Майнц.

В късния съботен мач Кьолн приема Вердер Бремен.

В неделя шампионът Байерн Мюнхен гостува на дебютанта Елферсберг, който започна сезона с две победи. В другия мач РБ Лайпциг ще се изправи срещу Хамбургер в Източна Германия.