БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 01:12 мин.
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Франция допусна елиминация в груповата фаза на световното по волейбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Двукратният олимпийски шампион отпадна безславно след две загуби в група C.

Франция - Аржентина /волейбол, мъже/
Снимка: volleyballworld.com
Слушай новината

Двукратният олимпийски шампион Франция отпадна още в груповата фаза на световното първенство по волейбол във Филипините. Тимът на Андреа Джани загуби от Аржентина с 2:3 (26:28, 23:25, 25:21, 25:20, 12:15). По този начин Аржентина завърши на първо място в Група C, Финландия, който днес се наложи над Република Корея с 3:1 (25:18, 25:23, 17:25, 25:21), е втори, а "петлите" останаха под чертата. Диагоналът Лусио Висентин отбеляза 21 точки за успеха на Аржентина, Лусиано Палонски добави 16. За Франция Тревор Клевно завърши с 14. Контузия от френския тим получи централният блокировач Бартелеми Шинениез.

В Група А един от фаворитите - Иран, също бе на прага на отпадането, но оцеля в петгеймов мач срещу Филипините - 3:2 (21:25, 25:21, 17:25, 25:23, 22:20). Дори в тайбрека домакините пропуснаха пет мачбола, преди Иран все пак да спечели драматично срещата. Иранците са втори в групата, където лидер е отборът на Тунис.

По-рано през деня Сърбия надигра Бразилия с 3:0 (25:22, 25:20, 25:22) и си гарантира място на осминафиналите, докато бразилците са застрашени от отпадане, ако тимът на Чехия постигне чиста победа срещу Китай по-късно.

Белгия също си гарантира първото място в Група F след победа над Алжир с 3:0 (25:22, 25:20, 25:12), докато Италия и Украйна ще имат директен двубой за второто място по-късно днес. Диагоналът на Белгия Фере Регерс за момента е реализатор №1 на турнира до момента със 73 точки на актива си, като има две повече от българина Александър Николов.

#национален отбор на Белгия по волейбол #Национален отбор на Иран по волейбол за мъже #Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г. #Национален отбор на Сърбия по волейбол #Национален отбор на Аржентина по волейбол #Национален отбор на Бразилия по волейбол #национален отбор на Франция по волейбол мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
2
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
3
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
5
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"
6
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Национални отбори

Любомир Ганев: Сигурен съм, че ще победим Португалия
Любомир Ганев: Сигурен съм, че ще победим Португалия
България ще срещне Португалия на осминафиналите на световното първенство по волейбол България ще срещне Португалия на осминафиналите на световното първенство по волейбол
Чете се за: 01:35 мин.
Бленджини: Горд съм с моите играчи Бленджини: Горд съм с моите играчи
Чете се за: 01:12 мин.
Пълен напред! България отвя и Чили на световното първенство Пълен напред! България отвя и Чили на световното първенство
Чете се за: 02:52 мин.
Световният и олимпийският шампион допуснаха изненадващи загуби на световното по волейбол Световният и олимпийският шампион допуснаха изненадващи загуби на световното по волейбол
Чете се за: 01:12 мин.
Борислав Кьосев: Тези момчета имат характер Борислав Кьосев: Тези момчета имат характер
Чете се за: 06:15 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“
НА ЖИВО: Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Делото срещу Рангел Бизюрев беше отложено
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ