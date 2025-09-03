Франция спря полета на Полша на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

Френският национален отбор се върна на правия път на Евробаскет 2025. Действащите вицеевропейски шампиони пречупиха един от домакините в лицето на Полша с 83:76 в мач от четвъртия кръг в група D. Мачът премина през немалко обрати, но през второто полувреме момчетата на Фредерик Фоту наклониха везните в своя полза, слагайки край на успешната серия на баскетболистите на Игор Миличич от три поредни успеха на шампионата за първо поражение.

Комисар на двубоя бе Елеонора Рангелова.

И "сините", и поляците вече си подпечатаха място на осминафиналите. "Петлите" се изкачиха на върхра във временното класиране с три победи и една загуба, с колкото са и поляците, които се наредиха на третото място във временното класиране. На 4 септември (четвъртък) французите ще сложат край на груповата фаза срещу Исландия, а "Дружина полска" ще срещне Белгия.

France serve Poland their first loss at home #EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 2, 2025

Стартът премина под знака на надстрелването. Гершон Ябуселе и Джейлън Хорд бяха отговорни за голяма част от точките на французите, докато от другата страна липсваха по-изявени реализатори. В следващия момент на сцената изгря и Ели Окобо, за да могат символичните домакини да стигнат до аванс от 3 точки в края на дебютната част.

„Петлите“ намериха нужния ритъм в офанзивен план и през втория период, в който започнаха да докосват двуцифрената разлика. Джордан Лойд, Михал Соколовски и Матеуш Понитка позволиха методично на символичните гости да си стъпят на краката, както и да провокират обрата, за да се приберат в съблекалнята при 44:41.

Лидерството остана в редиците поляците и в хода на третата десетка. Последва рецитал на Ябуселе, който предостави възможността на „сините“ да обърнат хода на събитията за преднина от 5 точки след 30 минути игра.

Нова лекция, дело на Ябуселе, даде да се разбере, че френският тим няма намерение да отстъпва водачеството и на старта на четвъртата част. Александер Балцеровски, Понитка, Соколовски и Лойд обединиха усилия, давайки възможност на полският отбор да съкрати изоставането си само до минус 4 в последните 2 минути. Неточните стрелби взеха връх, а в последните 9 секунди точен шут зад арката на Окобо реши всичко в полза на „петлите“.

Гершон Ябуселе нямаше спиране за французите, изригвайки с личен рекорд за националния си отбор от 36 точки, допълнени от 6 борби и 6 точни стрелби зад арката. Ели Окобо се отчете с 14 точки и 10 асистенции.

Джордан Лойд бе над всички за поляците с 18 точки и 5 борби. Матеуш Понитка регистрира 16, 5 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции, Михал Соколовски има 15 точки и 6 овладени под двата коша топки.