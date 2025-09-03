Франция спря полета на Полша на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Французите повалиха един от домакините на европейското.

франция полша евробаскет 2025
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Френският национален отбор се върна на правия път на Евробаскет 2025. Действащите вицеевропейски шампиони пречупиха един от домакините в лицето на Полша с 83:76 в мач от четвъртия кръг в група D. Мачът премина през немалко обрати, но през второто полувреме момчетата на Фредерик Фоту наклониха везните в своя полза, слагайки край на успешната серия на баскетболистите на Игор Миличич от три поредни успеха на шампионата за първо поражение.

Комисар на двубоя бе Елеонора Рангелова.

И "сините", и поляците вече си подпечатаха място на осминафиналите. "Петлите" се изкачиха на върхра във временното класиране с три победи и една загуба, с колкото са и поляците, които се наредиха на третото място във временното класиране. На 4 септември (четвъртък) французите ще сложат край на груповата фаза срещу Исландия, а "Дружина полска" ще срещне Белгия.

Стартът премина под знака на надстрелването. Гершон Ябуселе и Джейлън Хорд бяха отговорни за голяма част от точките на французите, докато от другата страна липсваха по-изявени реализатори. В следващия момент на сцената изгря и Ели Окобо, за да могат символичните домакини да стигнат до аванс от 3 точки в края на дебютната част.

„Петлите“ намериха нужния ритъм в офанзивен план и през втория период, в който започнаха да докосват двуцифрената разлика. Джордан Лойд, Михал Соколовски и Матеуш Понитка позволиха методично на символичните гости да си стъпят на краката, както и да провокират обрата, за да се приберат в съблекалнята при 44:41.

Лидерството остана в редиците поляците и в хода на третата десетка. Последва рецитал на Ябуселе, който предостави възможността на „сините“ да обърнат хода на събитията за преднина от 5 точки след 30 минути игра.

Нова лекция, дело на Ябуселе, даде да се разбере, че френският тим няма намерение да отстъпва водачеството и на старта на четвъртата част. Александер Балцеровски, Понитка, Соколовски и Лойд обединиха усилия, давайки възможност на полският отбор да съкрати изоставането си само до минус 4 в последните 2 минути. Неточните стрелби взеха връх, а в последните 9 секунди точен шут зад арката на Окобо реши всичко в полза на „петлите“.

Гершон Ябуселе нямаше спиране за французите, изригвайки с личен рекорд за националния си отбор от 36 точки, допълнени от 6 борби и 6 точни стрелби зад арката. Ели Окобо се отчете с 14 точки и 10 асистенции.

Джордан Лойд бе над всички за поляците с 18 точки и 5 борби. Матеуш Понитка регистрира 16, 5 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции, Михал Соколовски има 15 точки и 6 овладени под двата коша топки.

