Французойка спечели международния турнир по тенис в Хасково

Поставената под №1 Селена Яничиевич (Франция) спечели турнира по тенис на червени кортове в Хасково с награден фонд 40 хиляди долара.

23-годишната французойка надигра четвъртата поставена Марта Матула (Гърция) с 6:3, 2:6, 6:0 за малко над два часа на корта.

След равенство 3:3 в първия сет Яничиевич спечели три поредни гейма и така поведе в общия резултат. Във втората част съперничката ѝ започна по-силно и поведе с 4:1 след четири поредни гейма, а впоследствие успя да осъществи още един пробив, за да прати срещата в решаващ сет.

В него френската състезателка не даде нито гейм на Матула и така се поздрави с титлата от надпреварата в Хасково.

По пътя си към финала Селена Яничиевич отстрани две българки - Денислава Глушкова в първия кръг и Лидия Енчева на полуфиналите.