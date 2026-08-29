БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Следващата седмица президентът Илияна Йотова ще обяви...
Чете се за: 02:02 мин.
При посещението на премиера в Струмяни не са...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Франк Лампард: Като треньор съм някъде по средата между Моуриньо и Анчелоти

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:55 мин.
Спорт
Запази

Мениджърът на Ковънтри разказа пред BBC Sport за уроците от двама от най-големите си наставници и призна, че промоцията във Висшата лига се нарежда сред най-значимите постижения в кариерата му

Франк Лампард: Като треньор съм някъде по средата между Моуриньо и Анчелоти
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Франк Лампард определи Жозе Моуриньо и Карло Анчелоти като двамата треньори, оказали най-сериозно влияние върху собствената му философия. В интервю за BBC Sport 48-годишният мениджър на Ковънтри разказа как се опитва да намери баланс между коренно различните подходи на двамата специалисти.

Лампард работи с редица големи имена по време на състезателната си кариера, сред които Моуриньо, Анчелоти, Гуус Хидинк и Рафаел Бенитес. Именно португалецът и италианецът обаче са оставили най-осезаем отпечатък върху начина, по който днес той управлява своите футболисти.

"Жозе и Карло са като двете страни на една монета. Жозе постоянно те държеше под напрежение и предаваше самочувствието си на отбора. Но ако прекрачиш границата или направиш нещо грешно, усещаше силата му. Карло беше спокоен и уравновесен. Когато погледнеш назад, осъзнаваш колко приятна среда за работа създаваше. Чувстваше се, че ти има доверие“, сподели Лампард.

Бившият английски национал призна, че се опитва да вземе по нещо и от двамата.

"Вероятно съм някъде по средата. Понякога започвам да се доближавам повече до Жозе, друг път съм повече като Карло“, добави той.

Натрупаният опит като мениджър е променил и отношението му към дисциплината. Според Лампард младите треньори често чувстват необходимост да демонстрират твърдост при всяка грешка, но с времето започват да разбират по-добре човешката страна на професията.

Той даде пример със закъснял футболист, зад чието поведение може да стои проблем, неизвестен на треньорския щаб. В подобна ситуация според него е необходим подходът на Анчелоти. Когато обаче играчите не изпълняват задачите си на терена, идва моментът за повече от строгостта, характерна за Моуриньо.

Лампард коментира и желанието да доказва критиците си. Той призна, че подобна мотивация винаги съществува, но вече не позволява тя да определя решенията му.

"В съвременния футбол в един момент си брилянтен, а в следващия вече може да не си и всички ще ти го кажат. Трябва да внимаваш с опитите да доказваш на всеки критик, че греши, защото това е невъзможно“, заяви англичанинът.

Настоящият период в Ковънтри е особено значим за него. Лампард пое отбора през ноември 2024 година, а през миналия сезон го изведе до титлата в Чемпиъншип с 95 точки и до завръщане във Висшата лига след 25-годишно отсъствие.

Постижението заема специално място за човек, спечелил като футболист три титли на Англия и Шампионската лига с Челси.

"Победата в Мюнхен беше най-великата футболна вечер в живота ми като играч. Но когато постигнеш нещо с клуб, който е преминал през всичко това, и с толкова страхотна група футболисти, емоцията е огромна. Когато спечелихме промоцията, всичко ме връхлетя наведнъж. Това определено се нарежда сред най-големите неща, които съм постигал“, призна Лампард.

Сега пред Ковънтри стои далеч по-различно предизвикателство. Мениджърът е наясно, че отборът не може просто да пренесе стила, с който доминираше в Чемпиъншип, срещу значително по-силната конкуренция във Висшата лига.

Въпреки това Лампард не иска футболистите му да подходят със страх към сезона.

"Разбира се, че оставането в лигата би било успех, защото предизвикателството пред нас е огромно. Но трябва да излезем с вдигнати глави и да бъдем смели. Тези момчета заслужиха правото да бъдат тук. Има много за губене, но трябва да покажат какво могат“, завърши той.

Ковънтри започна сезона с поражение с 0:3 от шампиона Арсенал, а в първото си домакинство във Висшата лига ще приеме друг от новаците – Хъл Сити.

Свързани статии:

Франк Лампард: Ще видите много повече от Ковънтри в бъдеще
Франк Лампард: Ще видите много повече от Ковънтри в бъдеще
Мениджърът на новака във Висшата лига отказа да драматизира...
Чете се за: 02:27 мин.
Треньорите в Англия избраха Франк Лампард за №1
Треньорите в Англия избраха Франк Лампард за №1
Сред останалите номинирани бяха Микел Артета, Унай Емери, Пеп...
Чете се за: 02:20 мин.
# Франк Лампард #ФК Ковънтри Сити #ФК Челси

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в столичния кв. „Христо Ботев“
2
Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в столичния...
Жена бе задържана при посещението на Румен Радев в Струмяни, премиерът разпореди проверка (ОБЗОР)
3
Жена бе задържана при посещението на Румен Радев в Струмяни,...
Здравният министър разпореди проверка на Гложенския манастир
4
Здравният министър разпореди проверка на Гложенския манастир
Неправомерна жътва: Стопанин от Монтанско откри нивата си от 137 декара слънчоглед напълно ожъната
5
Неправомерна жътва: Стопанин от Монтанско откри нивата си от 137...
Временно спират издаването на български паспорти с 10-годишна валидност
6
Временно спират издаването на български паспорти с 10-годишна...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
3
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
6
Проливни дъждове и в сряда

Още от: Европейски футбол

Рубен Аморим: Този мач показа, че имаме още страшно много работа
Рубен Аморим: Този мач показа, че имаме още страшно много работа
Ендрик отново в трудна ситуация в Реал Мадрид заради контузия и нов конкурент Ендрик отново в трудна ситуация в Реал Мадрид заради контузия и нов конкурент
Чете се за: 02:55 мин.
Ливърпул договори трансфера на Брадли Баркола за до 123 милиона паунда Ливърпул договори трансфера на Брадли Баркола за до 123 милиона паунда
Чете се за: 02:27 мин.
Мануел Нойер с два исторически юбилея при разгром на Байерн Мануел Нойер с два исторически юбилея при разгром на Байерн
Чете се за: 02:27 мин.
Енцо Фернандес се е разбрал с Манчестър Сити за личните си условия Енцо Фернандес се е разбрал с Манчестър Сити за личните си условия
Чете се за: 01:35 мин.
Пламен Андреев с добри изяви при равенство на Дебрецен Пламен Андреев с добри изяви при равенство на Дебрецен
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Следващата седмица президентът Илияна Йотова ще обяви името на кандидата за вицепрезидент
Следващата седмица президентът Илияна Йотова ще обяви името на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
При посещението на премиера в Струмяни не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите, да се срещнат и да поставят своите въпроси, зявяват от правителствената пресслужба При посещението на премиера в Струмяни не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите, да се срещнат и да поставят своите въпроси, зявяват от правителствената пресслужба
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Николай Денков за случилото се в Струмяни: Видяхме продължение на линията, в която управляващите не търпят критика Николай Денков за случилото се в Струмяни: Видяхме продължение на линията, в която управляващите не търпят критика
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Иван Ангелов, ПБ, за случая в Струмяни: Премиерът изобщо не е разбрал какво се случва, бил е на друго място Иван Ангелов, ПБ, за случая в Струмяни: Премиерът изобщо не е разбрал какво се случва, бил е на друго място
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Десетки евакуирани в 5 сутринта заради горящо заведение в Созопол
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
България изразява солидарност с народите на Непал и Китай, написа...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Аполония" си спомня за Михаил Заимов
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Кафява мечка изяде 150 кг мед и повреди кошери край асеновградското...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ