Франк Лампард: Като треньор съм някъде по средата между Моуриньо и Анчелоти

Франк Лампард определи Жозе Моуриньо и Карло Анчелоти като двамата треньори, оказали най-сериозно влияние върху собствената му философия. В интервю за BBC Sport 48-годишният мениджър на Ковънтри разказа как се опитва да намери баланс между коренно различните подходи на двамата специалисти.

Лампард работи с редица големи имена по време на състезателната си кариера, сред които Моуриньо, Анчелоти, Гуус Хидинк и Рафаел Бенитес. Именно португалецът и италианецът обаче са оставили най-осезаем отпечатък върху начина, по който днес той управлява своите футболисти.

"Жозе и Карло са като двете страни на една монета. Жозе постоянно те държеше под напрежение и предаваше самочувствието си на отбора. Но ако прекрачиш границата или направиш нещо грешно, усещаше силата му. Карло беше спокоен и уравновесен. Когато погледнеш назад, осъзнаваш колко приятна среда за работа създаваше. Чувстваше се, че ти има доверие“, сподели Лампард.

Бившият английски национал призна, че се опитва да вземе по нещо и от двамата.

"Вероятно съм някъде по средата. Понякога започвам да се доближавам повече до Жозе, друг път съм повече като Карло“, добави той.

Натрупаният опит като мениджър е променил и отношението му към дисциплината. Според Лампард младите треньори често чувстват необходимост да демонстрират твърдост при всяка грешка, но с времето започват да разбират по-добре човешката страна на професията.

Той даде пример със закъснял футболист, зад чието поведение може да стои проблем, неизвестен на треньорския щаб. В подобна ситуация според него е необходим подходът на Анчелоти. Когато обаче играчите не изпълняват задачите си на терена, идва моментът за повече от строгостта, характерна за Моуриньо.

Лампард коментира и желанието да доказва критиците си. Той призна, че подобна мотивация винаги съществува, но вече не позволява тя да определя решенията му.

"В съвременния футбол в един момент си брилянтен, а в следващия вече може да не си и всички ще ти го кажат. Трябва да внимаваш с опитите да доказваш на всеки критик, че греши, защото това е невъзможно“, заяви англичанинът.

Настоящият период в Ковънтри е особено значим за него. Лампард пое отбора през ноември 2024 година, а през миналия сезон го изведе до титлата в Чемпиъншип с 95 точки и до завръщане във Висшата лига след 25-годишно отсъствие.

Постижението заема специално място за човек, спечелил като футболист три титли на Англия и Шампионската лига с Челси.

"Победата в Мюнхен беше най-великата футболна вечер в живота ми като играч. Но когато постигнеш нещо с клуб, който е преминал през всичко това, и с толкова страхотна група футболисти, емоцията е огромна. Когато спечелихме промоцията, всичко ме връхлетя наведнъж. Това определено се нарежда сред най-големите неща, които съм постигал“, призна Лампард.

Сега пред Ковънтри стои далеч по-различно предизвикателство. Мениджърът е наясно, че отборът не може просто да пренесе стила, с който доминираше в Чемпиъншип, срещу значително по-силната конкуренция във Висшата лига.

Въпреки това Лампард не иска футболистите му да подходят със страх към сезона.

"Разбира се, че оставането в лигата би било успех, защото предизвикателството пред нас е огромно. Но трябва да излезем с вдигнати глави и да бъдем смели. Тези момчета заслужиха правото да бъдат тук. Има много за губене, но трябва да покажат какво могат“, завърши той.

Ковънтри започна сезона с поражение с 0:3 от шампиона Арсенал, а в първото си домакинство във Висшата лига ще приеме друг от новаците – Хъл Сити.