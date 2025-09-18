Франкфурт се възползва от три автогола, за да разгроми Галатасарай

Айнтрахт Франкфурт (Германия) се завърна с гръм и трясък в Шампионската лига. Селекцията на Дино Топмьолер разгроми шампиона на Турция Галатасарай с 5:1 на "Дойче Банк Парк".

"Орлите" стартираха нервно срещата, но след това бяха подпомогнати от цели три автогола на своя съперник, за да поведат в класирането след първия кръг на най-престижния европейски клубен турнир.

Гостите от Турция започнаха двубоя ударно, като още в осмата минута Юнус Акгюн откри резултата. Футболистите на "Джим бом" откраднаха топката в средата на терена и с числено превъзходство разиграха светкавично остатъка от нападението си. Лерой Сане изведе своя капитан, а той финтира защитник на съперника и матира вратаря Михаел Цетерер.

В 37-ата минута обаче Акгюн се превърна в антигерой за своя отбор, след като допусна груба грешка в близост до собственото си наказателно поле, от която се възползва Рицу Доан, а японецът добута топката до вратата с помощта на Давинсон Санчес. Попадението бе регистрирано именно на името на колумбийския защитник на Галатасарай.

Пет минути по-късно турците си помислиха за момент, че са си върнали предимството, след като Бариш Алпер Йълмаз оползотвори центриране на Лукас Торейра, който се възползва от нова грешка в отбраната на домакините. При зародиша на атака обаче е имало нарушение и голът не бе зачетен.

Франкфурт се оттегли на почивката с приповдигнато настроение, след като във втората минута на добавеното време реализира пълен обрат. Джонатан Буркардт се изнесе на дясното крило и центрира, а младият германски талант Джан Узун пое топката на точката на дузпата и със силен шут прониза Угурджан Чакър. Две минути по-късно нов автогол, този път на Уилфред Синго, донесе трето попадение на домакините.

Вечерта от кошмарна се превърна в катастрофална за бившия централен бранител на Тотнъм Санчес, който за втори път се разписа в собствената си врата. Колумбиецът предотврати видимо рутинна намеса на своя вратар Чакър след слаб удар с глава на Буркардт и отклони кълбото по неспасяем за турчина начин.

Моралът на "Джим бом" тотално изчезна, а четвърт час преди края на двубоя влезлият като резерва Габриел Сара позволи топката да му бъде отнета от Ели Уахи в близост до наказателното поле, а Ансгар Кнауф завърши нападението.

Във втория кръг на груповата фаза на Шампионската лига Айнтрахт Франкфурт ще посети испанската столица Мадрид за мач с Атлетико на 30 септември. На същата дата Галатасарай има нелеко домакинство на английския шампион Ливърпул.