Фред ВанВлийт изведе Хюстън до победа над Оклахома Сити в дербито на Западната конференция

Фред ВанВлийт отбеляза рекордните в кариерата си 38 точки и Хюстън Рокетс спечели със 119:116 срещу Оклахома Сити в директен сблъсък между отборите на първо и второ място в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА).

Оклахома поведе в класирането с половин мач пред Хюстън, като и двата отбора са с по 15 победи от началото на сезона.

ВанВлийт наниза четири точки от наказателната линия в последните 4.6 секунди на мача, а Оклахома взе преднина половин минута по-рано с тройка на Дилън Бруукс. За Оклахома Сити най-резултатен бе Шай Гилджъс-Алекзандър с 32 точки, докато Джейлън Уилямс добави други 22, включително тройка 2.4 секунди преди сирената. Айзея Хартенстийн завърши с дабъл-дабъл при 19 точки и 13 борби.

В последната четвъртина имаше седем изравнявания на резултата, но Рокетс, които изоставаха с 85:93 след серия от 4:16, не взеха преднина преди тройката на ВанВлийт 1:29 минути преди края на мача.

Fred VanVleet had it ROLLING in the @HoustonRockets win!



38 PTS (season high)

5 3PM

52.6 FG%



Houston is now a 0.5 GB of OKC for the West's No. 1 seed pic.twitter.com/WvQPEHDN3r