баскетболният балкан уреди трето ново попълнение

Балкан продължава да е сред най-активните отбори през настоящата седмица в НБЛ. „Зелените“ уредиха своето второ чуждестранно и общо трето ново попълнение. Част от лятната селекция на балканци стана Джак Пейдженкоф, обявиха днес официално от клуба. Американецът ще носи екипа на тима от Ботевград през следващия сезон.

През 2024/2025 гардът показва на какво е способен в Нюрнберг Фалкънс. Той е сред най-добрите в редиците на германците. Пейдженкоф регистрира средно по 12.5 точки, 3.7 борби и 4.1 асистенции за 27 мача във втора германска дивизия.

Преди това 28-годишният баскетболист преминава през германския Ехинген, белгийския Окапи, турския Маниса, косовския Раховеци и нидерландския Ландстеде. На колежанско ниво 191-сантиметровият плеймейкър трупа опит в Каспър Колидж, Хауърд Комюнити Колидж и Юта Тех.