Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на...
Чете се за: 02:17 мин.
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът,...
Чете се за: 04:17 мин.
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Чете се за: 00:27 мин.
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

Константин Костадинов: Показахме, че играем най-добре, когато сме опрени до стената

от БНТ
Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Националът сподели и от какво се нуждае представителният отбор в мача с Нидерландия.

Български национален отбор по баскетбол за мъже
Снимка: Startphoto.bg
Националът Константин Костадинов заяви след успеха на представителния отбор по баскетбол на България над Австрия с 87:78 в третия мач от предварителните квалификации за следващото световно първенство, че победата е била изключително трудна.

"Много трудна победа. Беше много тежко. Водехме, а след това започнаха да намаляват разликата. Мачът беше с много емоции. Мисля, че показахме, че играем най-добре, когато сме опрени до стената. Това беше последният ни влак, за да се класираме, а сега имаме още един мач, в който трябва да бием", заяви Костадинов в "Арена Ботевград".

"Имаме още шансове да бием Нидерландия и да се класираме напред. Те са много физически отбор. Много бягат, пазят в защита. Тяхната транзиция е много добра, а и сме гости, но има шанс. Никога не е нереално. Все пак бихме Германия", продължи националът.

"Мисля, че публиката е шестият ни играч. Много ни помагат, много викат в специалните моменти. Много ни вдигат, това е единственото, което мога да кажа", добави той.

"Трябва да играем като днес, да играем като отбор, да си подаваме топката, да пазим в защита още повече. Трябва да дадем 100 процента от себе си. Постепенно събрах повече сили, успях да се сборя със 100-милионния им състезател Пьолтл и ги победихме. Може би за разлика от 13 точки не ни достигна това, което беше още в началото, когато поведохме с 10 точки. Те вдигнаха интензитета, откраднаха няколко топки и се върнаха в мача. Всичко е в главата", каза още Константин Костадинов.

"Какво ме мотивира? Ами двата първи мача, които направих срещу Австрия и Нидерландия. Не бях даже и на 50 процента от това, което мога. Според мен даже и днес не бях на 100 процента от това, което бих могъл да дам и очаквам в следващия двубой в Нидерландия да бъда вече на 200 процента. Да помогна на отбора да победим и да се класираме", коментира Костадинов.

Попитан за критиките след двете загуби в предишните срещи, националът отговори: "Според мен критики винаги ще има. Критики, хейтъри, хора, които просто говорят лошо за нас. Дали ще четеш коментарите или не, просто не трябва да им обръщаш внимание. Има хора, които ги четат и това ги мотивира".

#предквалификации за световното първенство по баскетбол 2027 г. #Световно първенство по баскетбол за мъже в Катар 2027 г. #Константин Костадинов баскетбол #Български национален отбор по баскетбол за мъже

