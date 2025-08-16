БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на...
Чете се за: 02:17 мин.
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът,...
Чете се за: 04:17 мин.
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Чете се за: 00:27 мин.
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

Борислав Младенов: Всичко е възможно, ние нямаме какво да губим

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Най-резултатният български баскетболист при победата над Австрия коментира и ролята на публиката в "Арена Ботевград".

Борислав Младенов
Снимка: startphoto.bg
Най-резултатният български баскетболист при победата на националния отбор над Австрия с 87:78 в "Арена Ботевград" в третия мач от предварителните квалификации за следващото световно първенство - Борислав Младенов, каза, че тимът е спазвал дисциплина и в нападение, и в защита днес.

"Трудна победа. Паднахме в двата предишни мача и не играхме баскетбола, който трябваше да играем. Днес си казахме, че трябва да изглеждаме малко или много като последните минути в Австрия. Днес просто мисля, че се раздадохме. Публиката много ни помогна. Всичко беше доста добре. Радвам се, че се отпушихме. Първа победа ни е в този млад състав и се радвам за момчетата", коментира Младенов, който завърши с 30 точки, от които шест тройки, 8 борби и 3 асистенции

"За първите два мача ще кажа, че много хора не сме играли заедно, това е факт, млади сме. Просто днес бяхме един до друг и това беше в основата на победата. Не бяхме навели главите долу, защото според мен в предишните мачове малко бяхме навели главите. Имахме дисциплина в нападение и защита, като изключим спадовете. На моменти младостта малко ни хвана", добави той, а по повод последното гостуване в Нидерландия, той каза:

"Всичко е възможно, ние нямаме какво да губим. Трябва да играе по същия начин и даже повече, и да се опитаме да направим нужното."

Попитан за влиянието на Александър Везенков, Борислав Младенов заяви: "Вижте, Везенков е важна фигура за нас. Играе в Евролигата, най-добрият играч в Европа. Помага ни просто с присъствието си. Даже мога да кажа, че ни успокоява на моменти. Просто е човек на високо ниво и много разбира от баскетбол".

Баскетболните национали матираха Австрия за ключова победа в предварителните световни квалификации
Баскетболните национали матираха Австрия за ключова победа в предварителните световни квалификации
Селекцията на Росен Барчовски остана в играта за същинските пресявки.
Чете се за: 03:52 мин.
#предквалификации за световното първенство по баскетбол 2027 г. #Световно първенство по баскетбол за мъже в Катар 2027 г. #Борислав Младенов #Български национален отбор по баскетбол за мъже

