Френки де Йонг поднови тренировки с Барселона

Полузащитникът на Барселона Френки де Йонг поднови тренировки със своите съотборници.

В края на февруари националът на Нидерландия получи контузия в десния крак. Тогава прогнозите бяха за отсъствие от игра между 5 и 6 седмици.

Днес полузащитникът участва в заниманието в тренировъчния център на испанския шампион. Мундо Депортиво предполага, че Де Йонг може да бъде на разположение поне за второто полувреме на мача от Примера дивисион срещу Еспаньол в събота.

Целта е 28-годишният футболист да възвърне игровото си темпо и да е готов за втория двубой срещу Атлетико Мадрид от четвъртфиналите в Шампионската лига следващия вторник. В първия мач столичани победиха с 2:0 на "Камп Ноу".