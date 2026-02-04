БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за...
Чете се за: 00:37 мин.
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд...
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която...
Чете се за: 03:25 мин.
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

Френският хокеист Пиер-Едуар Белмар е сбъднал мечтата си и ще играе на Игрите в Италия

40-годишният хокеист има 10-годишен опит в НХЛ.

Пиер-Едуар Белмар
Снимка: БТА
Слушай новината

Пиер-Едуар Белмар описва олимпийския си дебют на 40-годишна възраст с националния отбор на Франция по хокей на лед като сбъдната мечта.

Нападателят играе 10 години отбори от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), описвайки кариерата си като страхотна история.

"Трудно е да не се усмихвам в момента. Когато бях дете, трябваше да плащам, но нямахме пари за това. Единственият хокей, който гледах в детството ми, беше по време на Олимпийските игри. Ако достигнеш до Олимпиада, това е постижението на живота", заяви Белмар след тренировка в сряда.

Само около дузина френски хокеисти са играли в НХЛ и това прави десетгодишния престой на Белмар забележителен. Французинът, който ще навърши 41 години през март, първо се състезава в своята родина, след което преминава през Швеция, за да бъде привлечен в отбора от НХЛ Филаделфия Флайърс.

"Роден съм във Франция, където играх доста време. Направих име и на почти 30 години получих възможността да отида в НХЛ. Това е абсолютна лудост. Мислех, че ще бъда там един сезон, но останах 10 години. Опитвам се да се насладя на всеки един момент, защото знам, че това е последната ми година", каза още Белмар.

Франция се изправя срещу Швейцария на 12 февруари в първия им мач от олимпийския турнир по хокей на лед в Италия.

