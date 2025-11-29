Фулъм спечели гостуването си на Тотнъм с два гола преди 6-ата минута

Фулъм победи Тотнъм с 2:1 в мач от 13-ия кръг на Висшата лига. "Котиджърс" триумфираха в лондонския сблъсък с два гола преди 6-ата минута.

Гостите откриха резултата още в 4-ата минута на стадион "Тотнъм Хотспър". Удар от движение на Кени Тете се отклони в крака на Дестини Удоджи и попадна във вратата на "шпорите".

Само две минути по-късно играчите на Марко Силва удвоиха преднината си. Гилермо Викарио напусна наказателното поле в опит да пресече дълго подаване. Вместо да изчисти топката извън пределите на игрището, той подари топката на Джошуа Кинг. Халфът подаде към Хари Уилсън, който бе точен с прехвърлящ удар извън пеналтерията.

В 11-ата минута "котиджърс" можеха да водят с 3:0, но Самуел Чуквуезе стреля в дясната греда. Фланговият футболист пропусна нова възможност да се разпише, като преодоля Викарио, но не успя да прати топката в опразнената врата заради шпагат на Мики ван де Вен.

След почивката възпитаниците на Томас Франк намалиха изоставането си. Мохамед Кудус овладя на гърди подаване на Лукас Бергвал. Ганаецът стреля от воле в близкия ъгъл за 1:2.

Тотнъм остава на 10-ото място в класирането с актив от 18 точки. Фулъм заема 15-ата позиция в подреждането със 17 пункта.

Останалите резултати от деня:

Брентфорд - Бърнли 3:1

Манчестър Сити - Лийдс 3:2

Съндърланд - Борнемут 3:2

Евертън - Нюкасъл 1:4