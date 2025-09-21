Фулъм спечели шампионатното си домакинство на Брентфорд след обрат

Фулъм победи Брентфорд с 3:1 в мач от 5-ия кръг на Висшата лига. Лондончани стигнаха до успеха след обрат.

Микел Дамсгаард откри резултата на стадион "Крейвън Котидж" в английската столица след 20 минути игра. Полузащитникът пресече подаване на Джошуа Кинг и преодоля Бернд Лено.

Домакините стигнаха до обрат с два гола в две минути. Алекс Иуоби изравни от непосредствена близост в 38-ата минута, а Хари Уилсън стреля от движение след подаване в наказателното поле на Алекс Иуоби за 2:1.

След почивката Итън Пинок оформи крайния резултат, като си отбеляза автогол с глава, след центриране на Райън Сесеньон.

До края на двубоя гол на Родриго Муниз бе отменен, след намесата на ВАР, заради негово нарушение срещу Нейтън Колинс.

Фулъм се изкачи до 7-ото място в класирането с актив от 8 точки. Брентфорд заема 17-ата позиция в подреждането с 4 пункта.