Футболист на Ботев Пловдив с повиквателна за младежкия национален отбор на Кот д'Ивоар

Защитникът на Ботев Пловдив Закария Тиндано получи повиквателна за предстоящите мачове на младежкия национален отбор на Кот д'Ивоар, съобщиха от пловдивския футболен клуб.

Крайният бранител ще се включи в лагера на формацията до 20 години на страната си. По време на лагера Кот д’Ивоар U20 ще изиграе два двубоя срещу отбора на Тунис U23.

Както е известно, Тиндано бе привлечен в състава на Ботев (Пловдив) през тази зима под наем от турския елитен Гьозтепе, където старши треньор е Станимир Стоилов.