Жалко е, че допуснахме гол в последната минута, каза още Боян Летич.

Футболист на Сабах: Нищо не е загубено
Снимка: БТА
Слушай новината

Боян Летич смята, че нищо не е загубено за Сабах след първия мач срещу Левски от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Азербайджанците отстъпиха пред „сините“ с 0:1 на стадион „Георги Аспарухов“, а босненецът сподели, че неговият тим е бил по-добър през първото полувреме.

Ето какво каза още защитникът за azerisport.com:

ежък мач се получи. Мисля, че през първото полувреме бяхме по-добри от тях. Мисля, че те бяха изненадани от тактиката ни. Имахме повече възможности да вкараме гол", каза той.

"През втората част домакините контролираха играта, но дори и при тази ситуация имахме стопроцентова възможност да вкараме гол, не успяхме да го направим. Ако бяхме отбелязали, щяхме да победим, но такива са неписаните правила във футбола. Жалко е, че допуснахме гол в последната минута. Нищо не е загубено. Нужно е да си съберем мислите и да се подготвим добре за реванша, защото смятам, че имаме шансове да отстраним Левски", заяви Летич.

#Боян Летич #ФК Сабах #УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #ПФК ЛЕВСКИ

