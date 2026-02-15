Футболистът на Локомотив София Джордан Айб е пуснат под гаранция, ще се яви в съда на 6 март

Новото попълнение на Локомотив София Джордан Айб е освободен под гаранция, но трябва да се яви пред магистратския съд в Кройдън на 6 март. Развитието по случая почти сигурно ще отложи официалния му дебют за столичния тим.

Бившият футболист на Ливърпул беше арестуван на 30 януари при пристигането си на летището в Лутън. Той е обвинен в нанасяне на телесна повреда във връзка с предполагаем инцидент от 14 декември 2025 година.

Айб се прибирал във Великобритания, за да се изправи и пред съд по отделно дело, по което вече е признал, че е използвал съмнителни рецепти за набавяне на медикамент за безсъние и е бил глобен от съд в Северен Лондон.

Крилото изкара зимната подготовка с Локомотив София в Турция и се очакваше да бъде сред водещите фигури в селекцията на отбора за пролетния дял от шампионата. Българският клуб е 13-ият в професионалната кариера на Айб, който през 2016 година премина в Борнемут срещу рекордните за клуба 15 милиона паунда.