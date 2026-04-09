Футболистите на Дунав се обединиха в помощ на тежко пострадал млад мъж

Средствата ще бъдат дарени за лечението на млад мъж, пострадал тежко при катастрофа
Футболният клуб Дунав Русе обяви благотворителен търг за официална фланелка на отбора, подписана от всички състезатели. Инициативата има за цел да подпомогне 22-годишния Александър Ивелинов Тончев, който се възстановява от тежки травми след пътен инцидент.4
Младият мъж е получил сериозни наранявания, включително фрактури на гръбнака, и се нуждае от скъпоструващи операции, които семейството му не може да си позволи.
"Млад живот, прекършен след тежка катастрофа. Днес ние, футболистите и екипът на Дунав, му подаваме ръка за неговата най-важна стъпка“, написаха от клуба в социалните мрежи.
Идеята за инициативата е възникнала след последната тренировка на отбора, когато играчите са решили да се обединят около каузата и да помогнат на нуждаещия се.
Началната цена на фланелката е 100 евро, като наддаването се извършва със стъпка от 10 евро във фейсбук страницата на клуба. Търгът ще продължи до 12 април, неделя, в 23:59 часа.
От Дунав подчертават, че всички събрани средства ще бъдат дарени за лечението и възстановяването на Александър, като призовават и хората, които не желаят да участват в наддаването, да подкрепят каузата чрез дарение.
"Доброто е отборна игра. Нека покажем, че когато сме обединени, се случват чудеса“, допълват от клуба.