Футболистите на Дунав се обединиха в помощ на тежко пострадал млад мъж

Футболният клуб Дунав Русе обяви благотворителен търг за официална фланелка на отбора, подписана от всички състезатели. Инициативата има за цел да подпомогне 22-годишния Александър Ивелинов Тончев, който се възстановява от тежки травми след пътен инцидент.4

Младият мъж е получил сериозни наранявания, включително фрактури на гръбнака, и се нуждае от скъпоструващи операции, които семейството му не може да си позволи.

"Млад живот, прекършен след тежка катастрофа. Днес ние, футболистите и екипът на Дунав, му подаваме ръка за неговата най-важна стъпка“, написаха от клуба в социалните мрежи.

Идеята за инициативата е възникнала след последната тренировка на отбора, когато играчите са решили да се обединят около каузата и да помогнат на нуждаещия се.

Началната цена на фланелката е 100 евро, като наддаването се извършва със стъпка от 10 евро във фейсбук страницата на клуба. Търгът ще продължи до 12 април, неделя, в 23:59 часа.

От Дунав подчертават, че всички събрани средства ще бъдат дарени за лечението и възстановяването на Александър, като призовават и хората, които не желаят да участват в наддаването, да подкрепят каузата чрез дарение.