Футболните национали до 17 г. стартираха своя лагер

Юношеският национален отбор по футбол до 17 годни даде ход на своя лагер, който се явява част от подготовката за европейските квалификации, които ще се проведат през месец октомври. Селекционерът Светослав Петров избра 22 футболисти за лагера на базата в НСА.

Българите са в група 10, като ще спори с Швейцария, Сан Марино и домакините на минитурнира Словакия. Първите два отбора от тази група продължават към втората фаза на пресявките, а последните два слизат в т.нар Лига В във формата “Лига на нациите“.

За младите „лъвове“ предстоят контроли в Германия, както следва:

6.09 - Фортуна Дюселдорф U17 (Дюселдорф)

09.09 - Борусия Дортмунд U17 (Дортмунд)

11.09 – Сборен отбор на региона Вестфалия U17 (Кайзерау)

Списък с повиканите играчи:

Вратари: Александър Панайотов (Лудогорец Разград), Алек Здравков (Левски София)

Защитници: Мартин Пенчев (Черно море Варна), Светослав Иванов и Максимилиан Лазаров (двамата от Славия), Тимур Мустафа и Преслав Стойков (двамата от Лудогорец), Александър Ценов (Левски Сф), Никола Калчев (Аугсбург, Германия), Виктор Иванов (Септември София)

Полузащитници: Беки Сезай (Галатасарай, Турция), Ернан Ангелов и Георги Камбитов (двамата от Левски Сф), Александър Вутов (Септември Сф), Ястиян Георгиев (Лудогорец Рз), Мартин Петков (Ботев Пловдив)

Нападатели: Александър Маринов (Септември Сф), Петър Байряков (Ботев Пловдив), Кирил Петров (Черно море Варна), Лазар Петров (Левски София), Андрей Грозданов (Септември Сф), Петър Благоев (Славия)

Селекционер: Светослав Петров