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Габриел Жезус се превърна в изненадваща трансферна цел на Барселона

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Спорт
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Каталунците са близо до споразумение за нападателя на Арсенал, който може да пристигне срещу 10 милиона евро плюс бонуси

Габриел Жезус се превърна в изненадваща трансферна цел на Барселона
Снимка: БГНЕС
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Барселона може да направи изненадващ ход в последните дни на трансферния прозорец и да привлече нападателя на Арсенал Габриел Жезус. 29-годишният бразилец набира сериозна скорост като алтернатива за атаката на каталунците, след като вариантът с Хулиан Алварес практически пропадна.

Според информацията Габриел Жезус е близо до постигането на договорка с Барселона. Каталунският клуб е готов да плати на Арсенал 10 милиона евро плюс допълнителни бонуси, за да привлече бразилския национал.

До промяната в плановете се е стигнало заради позицията на Атлетико Мадрид по отношение на Хулиан Алварес. Аржентинецът беше сред основните варианти за подсилване на атаката на Барселона, но мадридският клуб не желае да го продаде на каталунците.

Така спортното ръководство на Барселона е насочило вниманието си към Жезус, чийто договор с Арсенал изтича през лятото на 2027 година. Това поставя английския клуб в ситуация, в която настоящият трансферен прозорец е една от последните възможности да получи сума за нападателя, ако не бъде постигнато споразумение за нов контракт.

Сред хората в Барселона, които одобряват евентуалното привличане на бразилеца, е и старши треньорът Ханзи Флик. Германският специалист оценява високо неговата универсалност в предни позиции и способността му да бележи.

Жезус разполага със сериозен опит на най-високо европейско ниво след периодите си в Манчестър Сити и Арсенал. Кариерата му обаче беше затруднена от тежка контузия в коляното, която повлия на развитието му през последните години.

Въпреки проблемите бразилецът има солиден актив в професионалния футбол. В досегашната си кариера той е записал 442 официални мача и 156 попадения.

Ако преговорите приключат успешно, Габриел Жезус може да се превърне в едно от последните нови попълнения на Барселона преди затварянето на трансферния прозорец и в избрания от каталунците вариант за подсилване на атаката след провала на операцията за Хулиан Алварес.

#Арсенал ФК #ПФК Барселона #Габриел Жезус

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