Габриела Петрова ще участва в престижен турнир в Есен

Една от най-добрите български лекоатлетки Габриела Петрова ще вземе участие в атрактивния турнир „Tage der Überflieger“, който ще се проведе на 21 юни в германския град Есен.

Състезанието ще се състои в центъра на града, на площад „Кенедиплац“, и традиционно привлича силни състезатели в скоковите дисциплини. В програмата са включени троен скок за жени и мъже, овчарски скок за мъже и скок на височина за жени.

За Петрова това ще бъде второ участие през летния сезон. Състезателката на Локомотив Пловдив започна годината по впечатляващ начин, след като завърши на второ място на турнира „Филотей“ в Атина с резултат от 14.29 метра. Постижението ѝ донесе покрит норматив за Европейското първенство в Бирмингам през август още в първото състезание за сезона.

С резултата си от гръцката столица Петрова се нарежда сред водещите състезателки в Европа през 2026 година. Българката заема трета позиция в европейската ранглиста за сезона, като пред нея са единствено словенката Нежа Филипич с 14.50 метра и сръбската звезда Ивана Шпанович с 14.41 метра.

Участието в турнира в Есен означава, че Петрова ще пропусне Балканското първенство във Волос. България обаче ще има сериозно присъствие на шампионата в Гърция, където страната ни ще бъде представена от общо 36 лекоатлети.