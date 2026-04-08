Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия...
Гаел Монфис се сбогува с Монте Карло: Всеки път, когато стъпвах на този корт, беше прекрасно

Вяра Илиева
Всичко от автора
Спорт
39-годишният французин загуби от Александър Бублик във втория кръг.

Гаел Монфис изигра последния си мач на турнира от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло.

39-годишният французин бе победен от Александър Бублик с 4:6, 4:6 във втория кръг.

Ла Монф дебютира в надпреварата с „уайлд кард“ през 2005 г. срещу Рафаел Надал.

Във визитката му ще остане паметната победа над Роджър Федерер по пътя към полуфиналите през 2015 г. и достигането му до финала през 2016 г.

След поражението си от Александър Бублик, Монфис се обърна към публиката в Монте Карло след своето 13-то и последно участие в Княжеството.

„Дойдох тук за първи път през 2005 г. Това е великолепен турнир, ако не и един от най-красивите турнири в света“, каза Монфис.

„Бях любезно поканен с уайлд кард. Беше чест и привилегия да играя през 2005 г., и какъв противник имах още в първия кръг. Веднага имах възможност да се изправя срещу най-добрите от най-добрите", заяви още французинът.

"Мисля, че тук играх някои от най-добрите си мачове. Постигнах няколко велики победи. Успях да победя Роджър през 2015 г. Това бяха наистина специални моменти и ето ме отново днес, опитващ се да ви предложа един добър мач. Годините минават и краката стават по-тежки, но любовта на публиката е уникална. Всеки път, когато стъпвах на този корт, беше прекрасно“, каза Монфис, който приключва своето участие в Монте Карло с баланс от 16 победи и 13 загуби.

Въпреки поражението, бившият № 6 в класацията на ATP напуска Монте Карло с дълбока признателност към турнира и неговата атмосфера, докато продължава последния си сезон в Тура.

„Честно казано, помня всеки мач, който изиграх – от първия до последния. Всеки момент, в който имах възможност да стъпя на този красив корт. Възможността да съм играл в турнира 13 пъти – ще запомня по малко от всичко това", заяви Монфис.

Запитан срещу кого би искал да изиграе последния си мач, той отговори:

„Нямам идеален опонент. Завършването на една кариера е достатъчно трудно и без това, така че няма идеален опонент в тази ситуация. Обичам това ново преживяване, но не е лесно.“

Гаел Монфис и Винъс Уилямс са получили покани за участие в Мастърса в Мадрид

Гаел Монфис: Когато обичаш нещо толкова много, няма добър момент да се сбогуваш с него
Гаел Монфис и Винъс Уилямс са получили покани за участие в Мастърса в Мадрид
