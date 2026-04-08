Гаел Монфис и Винъс Уилямс са получили покани за участие в Мастърса в Мадрид

Френските таланти Моис Куаме и Ксения Ефремова ще трябва да преминат през квалификации, за да намерят място в основната схема при мъжете и при жените.
Гаел Монфис и Винъс Уилямс са получили покани за участие в тенис турнира в Мадрид, пишат медиите в Испания.
Французинът, който играе последния сезон в кариерата си, получи "уайлд кард" за основната схема на Мастърса в испанската столица, който ще се проведе от 20 април до 3 май.
Откакто турнирът се провежда на клей (2009 г.), 39-годишният парижанин участва 11 пъти и достигна до четвъртфиналите през 2010 г.
Монфис каза сбогом на турнира в Монте Карло днес, където участва също с "уалд кард", но отпадна във втория кръг от Александър Бублик.
Винъс Уилямс изглежда решена да играе сезона на клей. 45-годишната американка, която се намира на 476-то място в класацията на WTA, и все още няма спечелен мач този сезон, също е получила "уайлд кард" за основната схема на турнира при дамите.
Двама млади френски тенисисти също получиха покани, но за квалификациите.
При мъжете, това е 17-годишният Моис Куаме, заемащ 334-то място в света. Той вече успя да получи "уайлд кард" за турнирите в Маями и Монте Карло.
При жените 16-годишната Ксения Ефремова, 637-ма в ранглистата и шампионка от Australian Open за юноши, която не е играла оттогава поради контузия на гърба, също ще дебютира в турнира.