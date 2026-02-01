БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
16-годишната френска тенисистка Ксения Ефремова триумфира в Мелбърн и си осигури първа титла от Големия шлем при девойките

Чете се за: 04:35 мин.
Спорт
С този успех тя стана първата французойка с титла от Мелбърн при девойките от 1999 г. насам и ще се изкачи до №1 в световната ранглиста в тази възрастова група.

годишната френска тенисистка ксения ефремова триумфира мелбърн осигури първа титла големия шлем девойките
Слушай новината

16-годишната френска тенисистка Ксения Ефремова си осигури първа титла от Големия шлем при девойките, побеждавайки Екатерина Тупицина с 6:3, 7:5 във финала. Титлата на сингъл от Откритото първенство на Австралия отдавна е барометър за успешна бъдеща кариера и Ефремова показа, че е готова да влезе в света на женския тенис.

На „Род Лейвър Арена“, настоящата номер 583 в света, показа зрялост, нехарактерна за възрастта ѝ, доминираше с играта си от основната линия и загуби само два сета в шест мача, за да си осигури първия трофей от Големия шлем.

Френската тийнейджърка, която на 14-годишна възраст достигна до четвъртфиналите, се сблъска с първото си изпитание срещу рускинята Тупицина, когато тя поведе с 3:0 във втория сет.

Благодарение на състезателния си характер тя успя да направи обрат и да спечели сета със 7:5, а с това и мача за час и 34 минути игра.

Веднага след победата, още на корта Ефремова се обади на майка си Юлия, която от вълнение не гледа нейните мачове, за да сподели прекрасната новина.

„Мисля, че със сигурност не играх най-добре, но знаете ли, победата е специална, когато си спечелил при такива обстоятелства и не усещаш топката добре“, отбеляза тя.

По-рано в същия турнир 16-годишната Ксения претърпя поражение в квалификациите при жените, където загуби от Александра Саснович с 3:6, 1:6.

Родената в Русия Ксения пристига във Франция през 2019 г. Триумфът й в Мелбърн не е случаен. През последните 6 месеца тя тренира на кортове с голям капацитет, като редовно провежда занимания на корт "Филип Шатрие" в комплекса "Ролан Гарос" в Париж.

Ксения се състезава за Франция от септември 2023 г., когато получава гражданство. За разлика от много свои връстници, Ефремова вече има успехи на високо ниво, като притежава четири титли от ITF, а трофея й от Големия шлем със сигурност показва нейния голям потенциал. Френската тенисистка работи с треньора на една от изявените тенисистки в женския тенис преди време Доминика Цибулкова, достигнала до Топ 5 в света. Владимир Платеник е бивш словашки тенисист, който започва работа с нея през лятото на 2025 г. и я изведе до значителни успехи на юношеско ниво. Нейната майка Юлия Ефремова е бивша професионална тенисистка и основен треньор в ранното ѝ развитие. Ментор на Ксения е Пиер Деброс - основател на академията "Муратоглу" във Франция, който също активно следи и наставлява нейното развитие от 9-годишната ѝ възраст.

"Тя обича публиката. Това е добре за тениса. Но най-важното е да остане скромна. Все още има дълъг път“, коментира Владимир Платеник.

Ксения Ефремова е светъл лъч за за бъдещето на френския тенис, който тази година имаше само един представител в третия кръг в Мелбърн.

Целите на Ефремова за 2026 г. са влизане в Топ 200 на света, за да си осигури директно участие в квалификациите за турнири от Големия шлем до следващия сезон.

Следващото изпитание за нея е турнирът на WTA 125 в Париж, където ще получи уайлдкард, за да тества играта си в професионалния женски елит.

С победата си в Мелбърн, Ксения, която ще бъде номер 1 в света в своята възрастова група, стана шестата френска тенисистка, спечелила младежки турнир от Големия шлем от 2000 г. насам, първата след Елза Жакмо на „Ролан Гарос“ през 2020 г. и втората в историята на Откритото първенство на Австралия след Виржини Рацано през 1999 г.

