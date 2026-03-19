Рок легенда сред тенис елита на турнира в Маями

Рокът и тенисът се срещнаха в сряда на турнира в Маями, където легендарният Джон Бон Джоуви се видя с Марат Сафин, Жоао Фонсека и Андрей Рубльов.

Рок иконата проведе приятелски разговор със Сафин и Рубльов, като след това двамата със Сафин позираха за снимка. Американският музикант отдели време и за 19-годишния бразилец Фонсека, който може да се изправи срещу Карлос Алкарас във втория кръг на турнира.

Сафин сам по себе си беше известен със своя „рокендрол“ стил на игра, но никога не успя да постигне върхови резултати в Маями, където най-доброто му представяне остава четвъртфиналът през 2002 година. Рубльов пък стигна до полуфиналите във Флорида през 2021 г., докато Фонсека достигна третия кръг при дебюта си миналата година.

Бон Джоуви е чест гост на турнира от сериите Мастърс 1000, като през миналата година се срещна и с Новак Джокович. В миналото рок звездата дори е излизала на корта за разиграване с Камерън Нори.