БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Рок легенда сред тенис елита на турнира в Маями

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Джон Бон Джоуви се видя с Марат Сафин, Жоао Фонсека и Андрей Рубльов.

Джон Бон Джоуви и Жоао Фонсека
Снимка: ATP Tour
Слушай новината

Рокът и тенисът се срещнаха в сряда на турнира в Маями, където легендарният Джон Бон Джоуви се видя с Марат Сафин, Жоао Фонсека и Андрей Рубльов.

Рок иконата проведе приятелски разговор със Сафин и Рубльов, като след това двамата със Сафин позираха за снимка. Американският музикант отдели време и за 19-годишния бразилец Фонсека, който може да се изправи срещу Карлос Алкарас във втория кръг на турнира.

Сафин сам по себе си беше известен със своя „рокендрол“ стил на игра, но никога не успя да постигне върхови резултати в Маями, където най-доброто му представяне остава четвъртфиналът през 2002 година. Рубльов пък стигна до полуфиналите във Флорида през 2021 г., докато Фонсека достигна третия кръг при дебюта си миналата година.

Бон Джоуви е чест гост на турнира от сериите Мастърс 1000, като през миналата година се срещна и с Новак Джокович. В миналото рок звездата дори е излизала на корта за разиграване с Камерън Нори.

Втори опит: Григор Димитров излиза срещу Рафаел Колиньон в Маями не преди 20:00 часа
Втори опит: Григор Димитров излиза срещу Рафаел Колиньон в Маями не преди 20:00 часа
Преди това има два женски двубоя - Алисия Паркс срещу Синя Краус и...
Чете се за: 01:37 мин.
Алкарас търси реванш, Синер гони дубъл в Маями
Алкарас търси реванш, Синер гони дубъл в Маями
10 неща, за които да внимаваме на турнира във Флорида.
Чете се за: 04:22 мин.
#тенис турнир в Маями 2026 #Джон Бон Джоуви

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Още от: ATP

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ