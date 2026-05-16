Гърбатият кит Тими е открит мъртъв край датския остров Анхолт

Кит, открит мъртъв край датския остров Анхолт, е идентифициран като гърбатия кит Тими, който заседна край германското крайбрежие и беше върнат в открито море по време на мащабна спасителна операция, предизвикала широк обществен интерес, съобщи ДПА.

Китът е бил идентифициран чрез поставения му по-рано проследяващ предавател, съобщиха от министерството на околната среда на германската провинция Мекленбург-Предна Померания и датските природозащитни власти.

На 2 май китът беше транспортиран с баржа до Северно море.

Властите първоначално съобщиха, че на животното не е открит предавател. По-късно Мортен Абилдстрьом от Датската агенция по природата обясни, че устройството, прикрепено към гръбната перка, не е било забелязано веднага, тъй като китът първоначално е лежал настрани, а впоследствие е бил открит обърнат по гръб.