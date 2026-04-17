Нова спасителна акция за заседналия в германски води кит

В ход е нова спасителна операция за спасяването на гърбатия кит „Тими“ от бреговете на Балтийско море.

Животното засяда многократно от началото на март. Този път сложната спасителна акция е частна и ще използва надуваеми възглавници и мрежа. За да пазят наранената кожа на Тими, той беше покрит с кърпи.

Експерти предупредиха да не се действа, тъй като шансът китът да оцелее според тях е малък. Нова оценка на ситуацията от ветеринари опроверга това, а Тими днес показа по-високи нива на активност. Местните власти не дадоха официално разрешение за спасителната акция, но няма да поставят пречки пред нея.