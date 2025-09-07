БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гърция хвана последния влак за четвъртфиналите на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

Поредният рецитал на Янис Андетокумбо изстреля гърците напред в шампионата.

гъция хвана последния влак четвъртфиналите евробаскет 2025 видео
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Гръцкият национален отбор се превърна в последния, който заслужи място в Топ 8 на Евробаскет 2025 в Латвия, Финландия, Полша и Кипър. Съставът на Василис Спанулис надделя над Израел с 84:79 в последния осминафинален мач, изигран в "Арена Рига". Гърците демонстрираха доста повече аргументи в хода на срещата и на няколко пъти се справиха с опитите за обрат на баскетболистите, водени от Ариел Алами.

За "елините" това е четвърто поредно класиране на четвъртфиналите и общо девето в последните им десет участия. В следващата фаза южните ни съседи ще имат за съперник отбора на Литва, който отстрани Латвия.

Янис Андетокумбо и Костас Папаниколау често караха израелската защита да страда на старта, повеждайки символичните домакините към едноличното водачество. Томер Гинат и Ям Мадар показаха, че израелците имат нелоши аргументи в офанзивен план, но отговорът на гърците дойде чрез солидното представяне в защита за аванс 6 от точки в края на дебютния период.

Янис Андетокумбо често оставаше загадка за символичните гости във втората част и „елините“ отново не срещнаха проблеми да държат съдбата в ръцете си. Роман Соркин, Авдия и Мадар направиха така, че израелците да дадат нов отпор. Южните ни съседи за пореден път отговориха и се прибраха в съблекалнята при 50:41.

Янис Андетокумбо повтори сценария и в хода на третата част, носейки поредната доза спокойствие на гръцкия тим. Авдия и Соркин имаха други планове, превръщайки ги в реалност и връщайки отново израелския отбор в играта, но и този път гърците намериха противодействие, за да си извоюват 8-точков актив след 30 минути игрово време.

Подобно на втората и третата четвърт, стартът на заключителната отново бе подвластна на Янис Андетокумбо, който поведе „елините“ към двуцифрена преднина. Неуморните усилия на Авдия и Мадар позволиха на символичните гости за пореден път да надигнат глава. Все пак Янис Андетокумбо и Папаниколау довършиха започнатото за южните ни съседи.

Янис Андетокумбо затвърди ролята си на лидер за гъците, прибирайки се в съблекалнята с 37 точки, 10 борби и 6 откраднати топки. Костас Слукас го последва с 11 точки.

Дени Авдия отговори на предизвикателството за израелците с 23 точки и 4 точни шута зад дъгата. Томер Гинат регистрира 15 и 5 борби, Роман Соркин добави 14 и 6 овладени под двата ринга топки. Ям Мадар финишира с 10, 5 асистенции и 5 откраднати топки.

