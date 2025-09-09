БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гърция показа силата си срещу Литва за полуфинал на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Спорт
Янис Андетокумбо отново бе във вихъра, а гърците отказаха литовците на шампионата.

Гръцкият национален отбор си проправи път до Топ 4 на Евробаскет 2025 в Латвия, Финландия, Полша и Кипър. Селекцията на Василис Спанулис матира Литва с 87:76 във втората четвъртфинална среща, изиграна в "Арена Рига". Първото полувреме имаше своите наченки на интрига, но през второто демонстрираха повече аргументи и в двете фази, за да откажат състава на Римас Куртинайтис от мечтите за победа.

Българско присъствие имаше и на този мач, тъй като Елеонора Рангелова влезе в ролята на комисар.

Ценният успех бе достатъчен за "елините" да намерят място на полуфинал на шампионата на Стария континентза първи от 16 години насам. В спора за финала южните ни съседи имат за съперник отборът на Турция, който по-рано през деня сломи съпротивата на Полша.

Гитис Радзевичус и Йонас Валанчунас се погрижиха символичните домакини намерят пътя към едноличното водачеството в откриващите минути. Янис Андетокумбо и Константинос Митоглу отговориха на удара възстановиха баланса на силите, а в края на встъпителния период увеличиха оборотите в офанзивен план и си издействаха аванс от 5 точки.

„Елините“ нямаха спиране в началото на следващата десетка и пътят към двуцифрената разлика бе открит. Валанчунас прие това лично и се зае със задачата да окрили литовците, което се и случи, но Василиос Толиопулос и Янис Андетокумбо имаха последната дума, за да тласнат южните ни съседи към това да се приберат в съблекалнята при 44:38.

Мощта на Янис Андетокумбо бе достатъчна за гръцкия тим да си върне вкуса на двуцифрената разлика. Балтийците изпаднаха в криза, като това си пролича в тяхното нападение, където нямаха кош от игра дълго време. Маргирис Нормантис и Валанчунас разчупиха леда за литовския отбор, но гърците си извоюваха 12-точков актив след 30 минути игрово време.

Толиопулос напомни за себе си при откриването на заключителната четвърт и спокойствието цареше с пълна сила в гръцките редици. Гардът на балтийските „гиганти“ не падна толкова лесно, тъй като Арнас Величка, Девидис Сервидис и Валанчунас редуцираха пасива им до минус 10, но Янис Андетокумбо попадна под светлините на прожекторите и довърши започнатото за „елините“.

Янис Андетокумбо запали искрата за гърците със своите 29 точки и 6 борби. Василиос Толиопулос се разписа със 17 точки, Костас Слукас се прибра в съблекалнята с 11.

Йонас Валанчунас се отличи за литовците с 24 точки и 15 борби. Арнас Величка остави на сметката си 12, 5 овладени под двата ринга топки и 7 асистенции. Гитис Радзевичус.

#Национален отбор на Литва по баскетбол за мъже #Национален отбор на Гърция по баскетбол за мъже #Евробаскет 2025 за мъже

