Гърция показа силата си срещу Литва за полуфинал на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

Гръцкият национален отбор си проправи път до Топ 4 на Евробаскет 2025 в Латвия, Финландия, Полша и Кипър. Селекцията на Василис Спанулис матира Литва с 87:76 във втората четвъртфинална среща, изиграна в "Арена Рига". Първото полувреме имаше своите наченки на интрига, но през второто демонстрираха повече аргументи и в двете фази, за да откажат състава на Римас Куртинайтис от мечтите за победа.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от FIBA EuroBasket (@eurobasket)





Българско присъствие имаше и на този мач, тъй като Елеонора Рангелова влезе в ролята на комисар.

Ценният успех бе достатъчен за "елините" да намерят място на полуфинал на шампионата на Стария континентза първи от 16 години насам. В спора за финала южните ни съседи имат за съперник отборът на Турция, който по-рано през деня сломи съпротивата на Полша.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от FIBA EuroBasket (@eurobasket)





Гитис Радзевичус и Йонас Валанчунас се погрижиха символичните домакини намерят пътя към едноличното водачеството в откриващите минути. Янис Андетокумбо и Константинос Митоглу отговориха на удара възстановиха баланса на силите, а в края на встъпителния период увеличиха оборотите в офанзивен план и си издействаха аванс от 5 точки.

HOW DO YOU STOP THIS?



(asking for a friend, his name is Rimas)#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/220ahqFuOV — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

„Елините“ нямаха спиране в началото на следващата десетка и пътят към двуцифрената разлика бе открит. Валанчунас прие това лично и се зае със задачата да окрили литовците, което се и случи, но Василиос Толиопулос и Янис Андетокумбо имаха последната дума, за да тласнат южните ни съседи към това да се приберат в съблекалнята при 44:38.

Мощта на Янис Андетокумбо бе достатъчна за гръцкия тим да си върне вкуса на двуцифрената разлика. Балтийците изпаднаха в криза, като това си пролича в тяхното нападение, където нямаха кош от игра дълго време. Маргирис Нормантис и Валанчунас разчупиха леда за литовския отбор, но гърците си извоюваха 12-точков актив след 30 минути игрово време.

Толиопулос напомни за себе си при откриването на заключителната четвърт и спокойствието цареше с пълна сила в гръцките редици. Гардът на балтийските „гиганти“ не падна толкова лесно, тъй като Арнас Величка, Девидис Сервидис и Валанчунас редуцираха пасива им до минус 10, но Янис Андетокумбо попадна под светлините на прожекторите и довърши започнатото за „елините“.

Greece got a good one coming up in Alexandros Samodurov. #EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/1SP1DLx6W1 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Янис Андетокумбо запали искрата за гърците със своите 29 точки и 6 борби. Василиос Толиопулос се разписа със 17 точки, Костас Слукас се прибра в съблекалнята с 11.

Йонас Валанчунас се отличи за литовците с 24 точки и 15 борби. Арнас Величка остави на сметката си 12, 5 овладени под двата ринга топки и 7 асистенции. Гитис Радзевичус.