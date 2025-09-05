Гърция стегна багажа на европейския шампион (ВИДЕО)

Гръцкият национален отбор загря за Топ 8 на Евробаскет 2025 в Латвия, Полша, Финландия и Кипър. Селекцията на Василис Спанулис матира Испания с 90:86 в среща от последния пети кръг в група C, изиграна в "Спирус Киприано Арена". Мачът премина през множество обрати, но във финалните акорди гърците се възползваха от пропуските на испанците, особено от наказателната линия, за да финишират на висота първата фаза на шампионата. По този начин "елините" детронираха действащите европейски шампиони, за които напускането на първенството на толкова ранна означава провал.

Това бе достатъчно за южните ни съседи да финишират на върха с четири победи и една загуба. От своя страна съставът на Серджо Скариоло приключи на петата позиция с два успеха и три поражения. Провалът на "Ла Фурия" означава, че Грузия заема четвъртото място, даващо право на участие в осминафиналите, тъй като стискаше палци на загуба за за испанския отбор. В следващата фаза гръцкият тим ще спори с Израел, който приключи на четвъртото място в група C, докато грузинците ще имат за съперник с победителя от въпросната група в лицето на Франция.

GEORGIA QUALIFY!



Greece's victory against Spain means Sakartvelo will play in #EuroBasket Round of 16! pic.twitter.com/ka0MCFALqv — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025

Откриващите минути не предвещаваха подобен край, тъй като двата отбора вървяха ръка за ръка, а реализатори не липсваха и от двете страни. Последва рецитал, дело основно на Тайлър Дорси и символичните гости на бърза ръка заиграха ролята на убедителни лидери, за да си издействат аванс от 11 точки в края на встъпителния период.

Костас и Янис Андетокумбо поеха щафетата от своя съотборник в хода на следващата десетка, когато гърците намериха пътя към още по-солидна преднина. Шаби Лопес-Аростеги и Сантиаго Алдама върнаха увереността на символичните домакини, но Янис Андтокумбо попадна под светлините на прожекторите и „елините“ се оттеглиха в съблекалнята при 50:35.

Испанците дадоха да се разбере, че няма да развеят бялото знаме на старта на третата част, стопявайки изоставането си до едноцифрени изражения със съдействието на Серхио де Лареа, Санти Юста и Прадия. Светкавичният отговор на Янис Андетокумбо и Дорси окрилиха южните ни съседи към нов импулс, както и към 5-точков актив след 30 минути игрово време.

Хуан и Уили Ернангомес, както и солидното лице в защита, дадоха тон на „фуриите“ за пълен обрат при откриването на заключителната четвърт. Костас Папаниколау и Дорси демонстрираха точен мерник, връщайки водачеството на „елините“. Алдама и Прадия сътвориха нов обрат, а смяната на лидерството взе връх. Солови прояви на Костас Слукас и Янис Андетокумбо поведоха гръцкия тим към 4 точки, които в последните минути не така и не бяха наваксани чрез пропуски от линията за изпълнение наказателни удари.

Янис Антетокумбо нямаше спиране за гърците и остана на крачка от трипъл-дабъл, прибирайки се в съблекалнята със своите 25 точки, 14 борби и 9 асистенции. Тайлър Дорси го последва с 22 точки и 5 овладени под двата ринга топки, допълнени от 6 точни шута отвъд дъгата. Костас Слукас се разписа с 12 и 6 завършващи паса, Костас Слукас финишира с 11 и 5 овладени под двата коша топки.

Хайме Прадиля отвърна за испанците с 14 точки. Марио Сен-Сюпери се разписа с 13, Шаби Лопес-Аростеги (6 борби) и Сантиаго Аладама (8 овладени под двата ринга топки) нанизаха по 12.