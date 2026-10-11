Гари Невил алармира за сериозна криза в Манчестър Юнайтед след нов провал на Олд Трафорд

Легендата на Манчестър Юнайтед Гари Невил отправи сериозно предупреждение към футболистите на „червените дяволи“ след разочароващото равенство 1:1 срещу Тотнъм на "Олд Трафорд“. Бившият защитник изрази притеснения от представянето на отбора на Майкъл Карик и заяви, че клубът е изправен пред изключително труден период, ако играчите не променят отношението си на терена.

Юнайтед пропусна възможността да се завърне на победния път, след като допусна изравнително попадение в добавеното време срещу съперник, останал с човек по-малко. Брайън Мбемо даде преднина на домакините, но Доминик Соланке се разписа в 92-рата минута и донесе точката на Тотнъм.

Резултатът удължи серията на Манчестър Юнайтед на четири поредни срещи без победа във всички турнири. Тимът на Карик остава на 12-ото място във Висшата лига, а недоволството сред привържениците става все по-осезаемо.

Феновете на "Олд Трафорд“ освиркаха отбора още по време на първото полувреме, след това на почивката и отново след последния съдийски сигнал. Според Невил това е ясен знак, че търпението на публиката започва да се изчерпва.

В своя подкаст The Gary Neville Podcast бившият английски национал обърна специално внимание на представянето на халфовата линия и постави под въпрос ефективността на партньорството между Юри Тилеманс и Коби Мейну.

"Мисля, че вече видяхме достатъчно от Тилеманс и Мейну. Не казвам, че трябва да се сложи край на това партньорство, защото би било прекалено крайно, но според мен тази халфова линия не притежава необходимата динамика за Манчестър Юнайтед във Висшата лига“, коментира Невил.

Той подчерта, че проблемът не е непременно в индивидуалните качества на двамата футболисти, а в липсата на необходимото взаимодействие помежду им.

"И двамата са добри играчи поотделно. Понякога обаче определени футболисти просто не си пасват достатъчно добре. Когато Карлос Балеба влезе и заигра до Мейну, отборът изглеждаше много по-енергичен“, добави бившият защитник.

Невил предупреди, че предстоящата програма може допълнително да задълбочи проблемите на Юнайтед. Във вторник "червените дяволи“ гостуват на Атлетико Мадрид в Шампионската лига, а след това им предстои тежко гостуване на Лийдс на "Елънд Роуд“.

"Останалите футболисти трябва да се стегнат, защото им предстоят мачове срещу Атлетико на Диего Симеоне и срещу Лийдс на "Елънд Роуд“. Ако не си подготвен психически и физически, тези съперници ще разкрият слабостите ти“, заяви Невил. „Имат няколко дни да се възстановят, да се съвземат и да започнат да играят както трябва. Ако това не се случи, ни очакват няколко много тревожни седмици“, допълни той.

Според Невил най-притеснителното в двубоя с Тотнъм е било отсъствието на желание, агресия и достатъчно движение от страна на домакините.

Бившият капитан на Юнайтед призна, че е очаквал съвсем различна реакция след триседмичната пауза, която е трябвало да даде възможност на Карик да стабилизира отбора преди натоварения период от осем мача в рамките на 28 дни.

"Очаквах да видя изключително мотивиран и енергичен Манчестър Юнайтед още от първата минута. Вместо това в продължение на час не видях подобно нещо. Тотнъм трябваше да води с три или четири гола“, категоричен беше Невил.

Той защити Майкъл Карик от директните обвинения на привържениците, но подчерта, че натискът върху наставника неизбежно ще се увеличава.

"Не мисля, че освиркванията са насочени към Майкъл Карик. Феновете ще продължат да подкрепят проекта, но търпението им се изчерпва много бързо“, заяви Невил. "Привържениците на Манчестър Юнайтед са невероятно лоялни към своите треньори и футболисти. Това, което няма да приемат, е липсата на енергия. Няма да приемат играчи, които не тичат достатъчно, не показват решителност, характер и борбен дух“, продължи той.

Според бившия защитник настоящото представяне на отбора е особено тревожно, защото част от футболистите изглеждат неспособни да се справят с напрежението, което носи фланелката на Манчестър Юнайтед.

"В момента виждаме отбор, който сякаш се свива в себе си. При някои футболисти изглежда, че клубът започва да им тежи прекалено много. Много от тях играха добре през миналия сезон, но сега напрежението започва да им се отразява“, обясни Невил.

Той направи и паралел с последните месеци от престоя на Рубен Аморим, когато според него отборът е демонстрирал сходни признаци на несигурност.

Невил беше категоричен, че феновете могат да приемат поражение, ако футболистите показват необходимата отдаденост и желание за победа.

"Нямам проблем Юнайтед да загуби, дори с 2:4, ако видя отбор, който атакува със страст и играе с енергия. Но това, което гледаме сега, не може да продължава. Не може да бъде скучно и безхарактерно“, заяви той.

Предстоящите гостувания на Атлетико Мадрид и Лийдс се очертават като сериозен тест за Майкъл Карик и неговите футболисти. След четири поредни мача без победа Манчестър Юнайтед се нуждае не само от положителни резултати, но и от убедителна промяна в поведението си на терена.

А според Гари Невил времето за подобна реакция вече изтича.