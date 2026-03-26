Розкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без...
Компенсациите за високите цени на горивата - колко души...
Гатузо: Чувам гласове, които ми казват да заведа Италия на световното първенство

Спорт
След двата поредни пропуснати Мондиала, „адзурите“ нямат право на грешка.

Дженаро Гатузо
Снимка: БТА
Когато си легна вечер, чувам гласове, които казват „Заведи ни на световното първенство, заведи ни на световното първенство, заведи ни на световното първенство“. Това каза селекционерът на италианския национален отбор Дженаро Гатузо на пресконференция преди плейофа срещу Северна Ирландия, който описа като „най-важния мач“ в своята кариера.

След двата поредни пропуснати Мондиала, „адзурите“ нямат право на грешка срещу отбора на Майкъл О'Нийл тази вечер.

Гатузо, който е носител на трофея от Световното първенство през 2006 година като играч, застана начело на Италия през юни след слабия старт на квалификационната кампания с предшественика му Лучано Спалети. Под ръководството на бившия халф на Милан, италианците все пак не успяха да се класират директно, завършвайки на второто място в група I, зад Норвегия.

„Трябва да сме готови да страдаме, когато Северна Ирландия систематично изпраща топката в наказателното поле, да запомним, че при всеки пряк свободен удар, техният вратар ще прати дълга топка напред с осем или девет играчи, борещи се с невероятен глад да овладеят топката. Нашите играчи знаят какво трябва да направят - да подушат опасността, да се борят за всяка топка. Трябва да бъдем внимателни при заучените положения. Не казвам, че те играят само с дълги подавания, но това е основната им характеристика и го правят много добре“, обясни Гатузо.

При успех срещу Северна Ирландия, Италия ще трябва да срещне победителя в другия полуфинал между Уелс и Босна и Херцеговина, който ще се играе по същото време - тази вечер от 21:45 българско време.

Две дилеми пред Гатузо преди плейофа срещу Северна Ирландия
Две дилеми пред Гатузо преди плейофа срещу Северна Ирландия
Две дилеми пред Гатузо преди плейофа срещу Северна Ирландия
Две дилеми пред Гатузо преди плейофа срещу Северна Ирландия
