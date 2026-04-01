Гатузо: Удар, който е трудно да се преглътне, боли

Селекционерът на италианския национален отбор Дженаро Гатузо беше емоционален и се извини, след като отборът му претърпя загуба след дузпи в плейофите срещу Босна и Херцеговина, с което пропусна третото си поредно световно първенство. Гатузо обаче не пожела да отговори дали ще остане на поста си.

Италианците, четирикратни световни шампиони, поведоха рано в Зеница с гол на Мойс Кен, но след като останаха с 10 души след червен картон на Алесандро Бастони, не успяха да задържат аванса си и Босна изравни, преди да отстъпят след изпълнение на дузпи.

„Днес момчетата не заслужаваха подобен развой“, каза Гатузо със сълзи пред RAI и продължи:

„Останахме с 10 играчи, имахме три добри шанса и те почти не ни затрудниха. Съжалявам, това е футбол и се гордея с момчетата си. Боли, защото ни трябваше за нас, за цяла Италия и за нашия футбол. Удар, който е трудно да се преглътне.“

Гатузо и Италия бяха разгневени, когато нарушение на Тарик Мухаремович на границата на наказателното поле донесе само жълт картон в началото на продълженията.

"Не искам да говоря за съдиите, но днес е несправедливо. В света на футбола съм от години, понякога съм се радвал, а днес понасям удар. Трудно е да се преглътне, съперникът също ме изненадаха със сърцето, което вложи. Говорим за кой ли път, че няма да отидем на световното първенство. Извинявам се, ако не успях, но момчетата ме впечатлиха днес“, каза Гатузо.

Гатузо, който замени Лучано Спалети в началото на квалификационната кампания след загубата от Норвегия, беше попитан за бъдещето си.

„Днес не е важно да говоря за бъдещето си, важно беше да отидем на световното първенство. Представихме се добре, но не успяхме, боли и съжалявам", отговори той.

Президентът на Италианската футболна федерация Габриеле Гравина заяви пред репортери, че е помолил Гатузо да остане.

„Настроението е съвсем очевидно, особено заради това как този резултат се случи“, каза той.

„Позволете ми да поздравя момчетата, през последните месеци те имаха невероятен растеж, много от вас не успяха да оценят климата и атмосферата през последните месеци. Искам да поздравя Рино Гатузо. Той е страхотен треньор, помолих го да остане начело с тези момчета. Няма много за коментар, треньорът ги нарече героични. След това разбирам, че трябва да се направят няколко оценки“, заяви Гравина.

Самият Гравина е под огромен натиск начело на италианския футбол – предвид многократните провали на националния отбор.

„Що се отнася до управлението, има място, където да се правят оценките, а именно Изпълкома“, каза той.

„Вече реших да свикам управата за следващата седмица, ще има вътрешни оценки. Разбирам искането за оставка предвид ситуацията, но има подходящо място за извършване на оценките", каза още Гравина.