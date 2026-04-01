Селекционерът на Босна Сергей Барбарес: Казах на играчите да излязат на терена и да се забавляват

Босна и Херцеговина постигна скъпоценна победа над Италия след дузпи и се класира за световното първенство по футбол, разочаровайки четирикратните шампиони, които не успяха да стигнат до финалите за трети пореден път.

„Казах на играчите да излязат на терена и да се забавляват“, заяви селекционерът на тима Сергей Барбарес.

„Никога не съм влизал или завършвал мач по-спокоен, видях го в очите им, наистина ги харесвам, те са момчета с характер. Имаме момчета, с които се гордеем. Сега им казах, че трябва да ходим на голям турнир на всеки две години", добави треньорът.

Босна изоставаше в резултата след 15 минути, но въпреки че Италия остана с 10 души преди почивката, домакините изравниха едва 11 минути преди края на редовното време.

„В началото на първото полувреме имахме някои проблеми“, каза Барбарес и добави:

„Нямахме организация, не стояхме там, където трябваше, не пазехме съперниците. Затова допуснахме няколко контраатаки. Но срещу отбор от световна класа, който се защитава добре – дори с 10 играчи – видяхте, че вярвахме от първия момент.“

18-годишното крило на Босна Керим Алайбегович влезе от пейката и вкара победната дузпа срещу Уелс, но треньорът устоя на призивите да го пусне като титуляр срещу Италия и тийнейджърът отново влезе, за да вкара при дузпите.

„В крайна сметка решихме, че се нуждаем от Керим във финалната фаза на мача. Виждате ли, той е на 18 години, в първия си сезон при мъжете. Понякога е добре да се правят такива неща. Той разбира всичко това, говорих с него“, каза Барбарес.

Защитникът на Босна Никола Катич беше развълнуван след драматичната победа.

„Никога не съм плакал след мач, на 29 години съм, а сега сълзите започнаха“, каза той.

„Показахме целия този велик дух и го увенчахме в тези два мача срещу сериозни противници. Всички ще бъдат по-щастливи, когато отидат на работа утре. Толкова съм горд. Треперя, настръхвам. Говоря и дори не знам за какво говоря“, добави той.