Генов отстъпи на крачка от финала на двойки на Чалънджър във Франция

Антъни Генов отпадна на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове от сериите Чалънджър 75 в Касис (Франция) с награден фонд 91 250 евро.

23-годишният българин и представителят на домакините Енцо Валар загубиха от поставените под №3 французи Артур Реймон и Лука Санчес с 2:6, 0:6 за 55 минути. Те не успяха да се противопоставят на съперниците, които спечелиха осем поредни гейма, за да затворят мача.

Генов все пак заработи 790 евро и 30 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 249-о място.

Българинът не успя да стигне до втори финал на двойки в кариерага си на състезание от този ранг след Пособланко (Испания) в края на юли.