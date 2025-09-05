БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
ЗАПАЗЕНИ

Генов отстъпи на крачка от финала на двойки на Чалънджър във Франция

Спорт
Българинът не успя да стигне до втори финал на двойки в кариерага си на състезание от този ранг.

антъни генов приключи двойки абиджан
Антъни Генов отпадна на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове от сериите Чалънджър 75 в Касис (Франция) с награден фонд 91 250 евро.

23-годишният българин и представителят на домакините Енцо Валар загубиха от поставените под №3 французи Артур Реймон и Лука Санчес с 2:6, 0:6 за 55 минути. Те не успяха да се противопоставят на съперниците, които спечелиха осем поредни гейма, за да затворят мача.

Генов все пак заработи 790 евро и 30 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 249-о място.

Българинът не успя да стигне до втори финал на двойки в кариерага си на състезание от този ранг след Пособланко (Испания) в края на юли.

#Антъни Генов

